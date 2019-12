Magalli su Chiara Ferragni: “Guadagna miliardi ma non sa fare niente”

Giancarlo Magalli entra a gamba tesa sui “modelli sbagliati” promossi da fashion blogger e influencer come Chiara Ferragni. Nelle ultime settimane si è discusso molto sul ruolo di queste nuove figure professionali, soprattutto in seguito alle accuse del Codacons sull’uso sbagliato della pubblicità sui social. L’associazione dei consumatori si è detta pronta ad intentare una causa legale contro la Rai dinanzi all’eventuale partecipazione della Ferragni a Sanremo 2020 e ha ricordato situazioni controverse come i “corsi di trucco a prezzi stellari”, lo “pseudo-documentario infarcito di pubblicità” Chiara Ferragni – Unposted e le istruttorie dell’Antitrust per i maglioni Alitalia e Alberta Ferretti sfoggiati su Instagram.

Magalli Chiara Ferragni, stoccata a Tv Talk

Quando è scoppiato il caso di Chiara Biasi, il web si è scatenato. La top influencer è stata vittima di uno scherzo del programma Le Iene. Le sue dichiarazioni sul denaro che riceve per i lavori che fa (“Per 80mila euro – ha detto – nemmeno mi alzo dal letto”) hanno indignato i follower in rete e lei è stata costretta a giustificarsi, precisando senza grosso successo il senso delle sue parole.

Magalli, ospite del programma di Rai3 Tv Talk, interviene in merito alla frase di Chiara Biasi e ad un mondo che conosce molto bene. “Il clamore per la frase è giustificato? Sì, può indignare – dice il conduttore de I fatti vostri alla trasmissione di Massimo Bernardini –. Poi è un altro discorso che lei lo pensi. Secondo me per 800 euro lei alle 7.30 è già vestita…”.

“Io sono anche padre di influencer – aggiunge Magalli –, sono padre di fashion blogger. Quindi so di che si tratta. L’affitto a mia figlia comunque lo pago io… Mia figlia è un’influencer che sta crescendo”.

Giancarlo Magalli e Chiara Ferragni (foto: Rai Play / Instagram @chiaraferragni)

Giancarlo Magalli, figlia fashion blogger: “So di che si tratta”

Michela Magalli, classe 1994, è la secondogenita del presentatore romano, avuta dalla seconda moglie, Valeria Donati, sposata nel 1989 e dalla quale è separato dal luglio 2008. Sul suo account Instagram, Michela si presenta come una “Amazon Influencer” e brand ambassador di 21 Buttons Italia. Quando è stata ospite al Costanzo Show con il padre, la ragazza ha specificato che il suo lavoro è abbastanza diverso. “Papà mi sostiene – ha rivelato – anche se per lui l’influencer non è un lavoro. Ma io non sono un’influencer, sono una blogger. È diverso”.

A proposito di flashion blogger e influencer, Magalli a Tv Talk lancia una stoccata a quella che la rivista Forbes ha incoronato come fashion influencer più importante del mondo: Chiara Ferragni. “Guadagna miliardi – dice Magalli – ma non sa fare niente… È una brava imprenditrice? Sì, la sua merce è se stessa. Se uno ha l’immagine, capitalizza e valorizza quella. L’immagine è un vassoio, su cui uno nella vita magari ci mette simpatia, cultura. Chi ha il vassoio colmo, oggi guadagna molto meno di chi ha solo il vassoio…”.