Ballando con le Stelle 2022: da Eva Robin’s a Gabriel Garko, ecco i possibili concorrenti

È quasi tutto pronto per Ballando con le Stelle 2022, manca soltanto la definizione del cast dei concorrenti. L’edizione numero 17 del talent a passo di danza di Rai 1 apre i battenti sabato 8 ottobre e va in onda fino al 23 dicembre. La formula del programma non cambia: la padrona di casa Milly Carlucci è accompagnata da Paolo Belli e la sua Big Band e dalla giuria composta dai soliti Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Ivan Zazzaroni. Ma chi saranno i ballerini vip che si metteranno alla prova negli studi del Centro Rai di Via Teulada appena intitolato a Raffaella Carrà?

Ballando con le Stelle 2022, cast di concorrenti cercasi

La scelta dei concorrenti nel caso di un programma come quello dell’ammiraglia Rai è cruciale perché è da loro che dipenderanno le dinamiche dello show e l’interesse del pubblico verso il varietà. Carlucci e i suoi autori lo sanno bene, ed è per questo che hanno deciso di mettere sul piatto un nome destinato senz’altro a far discutere: Eva Robin’s.

L’attrice e showgirl, nata Roberto Maurizio Coatti, è il simbolo incontrastato della transessualità e non ha mai partecipato ad un reality o a un talent prima d’ora. Negli ultimi anni ha continuato a calcare le scene recitando in ruoli teatrali di grande spessore e impegno e si è persino dedicata all’arte: dipinge e disegna quadri che espone in numerose mostre.

Intanto, oltre alla già certa Iva Zanicchi che ha annunciato in prima persona la sua partecipazione a Ballando con le Stelle 2022, spuntano fuori i nomi di altri possibili concorrenti. Tra questi spiccano Gabriel Garko, già “ballerino per una notte” nel 2018 e nella scorsa edizione, e la collega Nancy Brilli. Entrambi, curiosamente, arrivano dal chiacchierato mondo delle fiction Ares.

Gabriel Garko con Giada Lini nell’ottava puntata di Ballando 2021 (foto: RaiPlay)

Ballando con le Stelle 2022, ballerini da fiction e Tv

C’è anche una storica professionista del piccolo schermo che starebbe valutando di partecipare o meno a Ballando: si tratta di Marta Flavi. Dopo il divorzio da Maurizio Costanzo, i programmi in radio e la rubrica Mi manchi all’interno di Unomattina Weekend, la conduttrice non ha più trovato un’occasione capace di valorizzarla a dovere. Pure lei, come Eva Robin’s, sarebbe una novità assoluta per talent e reality.

Quanto ai “ballerini per una notte”, i sogni di Milly Carlucci sono tutti atletici. La conduttrice spera di portare in trasmissione il campione di nuoto Gregorio Paltrinieri, fresco di due ori, un argento e un bronzo ai Mondiali di Budapest, il collega Dario Verani, anche lui medaglia d’oro in Ungheria nella 25 km in acque libere, e l’oro olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi.

Insomma, la gara per accaparrarsi i vip e gli ospiti più succulenti è aperta. Intanto, una certezza c’è: a Ballando 17 non ci sarà Vito Coppola, il maestro che ha vinto l’edizione 2021 del talent accompagnando in pista Arisa. Carlucci ha annunciato con un video sui social che il ballerino ha ricevuto un invito importantissimo da Strictly Come Dancing, il format inglese da cui derivano tutti i Ballando del mondo, e sarà maestro nello show originale britannico.