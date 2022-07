Giovanni Muciaccia oggi, tra Tik Tok e nostalgia

Impossibile non accennare un sorriso quando si pensa a lui e al suo show televisivo: ma cosa fa Giovanni Muciaccia oggi, dopo la fama di Art Attack?

Innanzitutto, da poco tempo a questa parte, ha deciso di entrare nella schiera di personaggi pubblici che, con auto-ironia e attualità, fanno un uso divertente ed estremamente originale dei propri profili social, anche sponsorizzando aziende. Sul suo account Tik Tok e su quello Instagram, ad esempio, troverete molti suoi video con i trend del momento, tutti accomunati dai suoi tormentoni (la colla vinilica, la domanda ‘fatto?’, le forbici con la punta arrondata, ecc.) e conditi da un pizzico di nostalgia per i tempi in cui era il beniamino di tutti i bimbi con il suo show creativo!

Cosa pensa Giovanni Muciaccia oggi del successo di Art Attack e dell’imitazione di Fiorello che lo rese famoso

“La cosa che mi rende più felice e mi dà maggiore soddisfazione è essere fermato da ragazzi e ragazze che oggi sono dei trentenni e che mi dicono una frase semplice ma bellissima: “Grazie per l’infanzia che ci hai fatto vivere – ha raccontato al Corriere – Sono sicuro che anche adesso Art Attack catturerebbe l’attenzione di tanti telespettatori, lo dimostrano i video tutorial che spopolano sui social». Giovanni Muciaccia oggi ha 52 anni, e ricorda sempre con piacere l’imitazione di Fiorello che, a suo tempo, lo rese ancora più amato e famoso: «Mi piace ricordare sempre quando la prima volta mi telefonò in diretta mentre ero al British Museum e non l’ho riconosciuto, a suo modo mi ha reso epico».

Non è tutto colori, sorrisi e felicità, tuttavia. Nel suo ricordo della Rai c’è una nota di amarezza: per lui, infatti, la rete ammiraglia è quella «dove i direttori di rete che cambiano anche in poco tempo decidono di tagliare i programmi, a volte senza nemmeno il supporto dei dati d’ascolto, ma io ho imparato a non lamentarmi anche perché quel sistema non lo cambi con le polemiche, è un argomento delicato“.