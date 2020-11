Nuovo matrimonio tra Briatore e Gregoraci? “Lui me l’aveva proposto”

Volano scoop e dichiarazioni inedite al GF Vip 2020: tra le chiacchiere in diretta dei concorrenti della casa è venuta fuori un’inaspettata e recentissima seconda proposta id matrimonio tra Briatore e Gregoraci. Un racconto davvero sorprendente, considerato gli ultimi temporali che hanno accompagnato i retroscena della loro ex love story…

Doveva esserci un nuovo matrimonio tra Briatore e Gregoraci? Parla la showgirl

Altro che amore al capolinea, resa dei conti e vecchi rancori: nonostante tra i due siano volate più di una parola amara che sembrava aver svilito la loro lunga relazione (vedi lo sfogo del magnate di pochi mesi fa) il celebre volto del Billionaire avrebbe fatto un enorme passo indietro nei confronti dell’ex moglie:

«Abbiamo passato il lockdown insieme – ha infatti raccontato la presentatrice di Made in Sud- ed è stato come tornare ai vecchi tempi. Un giorno mi ha guardato e mi ha detto: ‘Ti amo ancora e dovremmo risposarci’. Mi è scappato ma è una cosa bella. Io non ho risposto». Insomma nessun nuovo ‘sì’ per questa proposta di matrimonio tra Briatore e Gregoraci da parte dell’ex moglie – che però ci tiene a precisare: «Lui per me è una persona troppo importante. È quasi come se non ci fossimo mai separati. Siamo anomali come persone separate perché passiamo ancora molto tempo insieme, a volte anche troppo perché non riusciremo mai ad andare avanti se facciamo così. Con lui e Nathan mi considero ancora una famiglia».

Le riflessioni della presentatrice alla proposta dell’ex marito

La risposta però rimane quella: «Alla sua proposta non ho risposto… Ma penso non potrà esserci un futuro come coppia, non siamo riusciti a risolvere delle cose che dopo 13 anni ci hanno portato alla rottura. Ci sono tante cose che non siamo riusciti a risolvere e ho paura di far peggio. Le colpe sono di entrambi»