Dal 2 ottobre torna una delle serie più amate della scorsa stagione, e a darci anticipazioni è proprio la protagonista: gli ‘spoiler’ di Serena Rossi su Mina Settembre 2 fanno già pregustare un po’ l’atmosfera di questi nuovi episodi. Come riporta Tiscali News, innanzitutto, il suo rapporto con il suo personaggio non si limita ad una semplice interpretazione: “Mi sono molto affezionata a questa donna, al suo cappottino rosso. Le voglio bene. In un momento storico in cui il diverso ancora ci spaventa, c’è una persona come Mina che lo accoglie e non lo considera ultimo, mettendo da parte anche la propria vita. Credo che questo sia un messaggio fondamentale“.

Grazie alle anticipazioni di Serena Rossi su Mina Settembre 2 sappiamo chi ci sarà nel cast

Tratto dagli omonimi romanzi di Maurizio de Giovanni, già autore de Il Commissario Montalbano e I Bastardi di Pizzofalcone, la nuova stagione della celebre assistente sociale napoletana vedrà ‘Mina’ alle prese con vita lavorativa e privata: “Una donna dalle mille risorse, determinata, dedita al suo lavoro“. Tra le new entry del cast, la mitica Marisa Laurito (nel ruolo di Rosa, la zia di Mina) e Antonia Liskova, (la psicoterapeuta Giulia), e non solo: a quanto anticipa Serena Rossi su Mina Settembre, anche i temi da affrontare cambieranno.

“In queste nuove puntate – spiega l’attrice – affrontiamo anche un tema importante come l’educazione sessuale nelle scuole. Mina prova a dare fiducia a questi ragazzi e mostrargli la strada giusta“. E non solo! Galeotto sarà proprio questo corso scolastico: “Al di là del triangolo amoroso, in verità non dimentichiamo che è Mina che deve capire dove va il suo cuore. Questa è una serie ricca di contenuti e fatta di persone che non hanno paura di aprirsi e far vedere cosa hanno dentro per dare agli altri. Insieme a Mina, Domenico, effettua un corso di educazione sessuale a dei ragazzi. Ciò permette ai due di conoscersi meglio, rivalutando il loro passato insieme“.

Oltre la fiction, in arrivo sulla Rai il 2 ottobre, Serena Rossi ha altri progetti, o sogni, per il futuro: “Sanremo il mio sogno da quando ero bambina. Ma non lo diciamo in giro“, ha infatti detto ridendo l’attrice, che dopo le varie ospitate aspira proprio alla co-conduzione sul palco dell’Ariston.