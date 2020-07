“Grazie per avermi fatto sentire che l’amore è un circolo… e che se tu “metti in circolo il tuo amore” … lui ritorna”: questo il saluto di Bianca Guaccero a Detto Fatto. In questa chiusura stagionale così malinconica e atipica, anche la conduttrice si è lasciata scappare qualche lacrima per l’emozione.

La dedica di Bianca Guaccero a Detto Fatto e al pubblico

“L’amore non è una parabola perfetta, non nasciamo edotti in tal senso, e infatti avrò sbagliato mille volte, ma l’ho fatto perché la mia spontaneità è più forte della logica, o della paura di essere me stessa… Ho lavorato sempre su quegli errori, ho cercato di addrizzarli, ma mentre lo facevo non ho mai smesso, nemmeno un giorno, di divertirmi, di esplorare, di lanciarmi sempre un passo più in là dell’ostacolo. Ecco perché vi ho dedicato “love song” perché con voi mi sono sempre sentita a casa, fin dal primo momento, mi sento piena e libera. E la libertà che va a braccetto con la gioia sono elementi primari di una sola cosa: l’amore. Ci vediamo presto ragazzi! Fate i bravi! Buona estate a tutti! “





Questo il saluto ‘social’ di Bianca Guaccero a Detto Fatto, che ben si accompagna a quello in diretta, durante la messa in onda del 3 luglio, in cui – di fronte al filmato con gli highlights dell’anno realizzato da Jonathan Kashanian – la bella conduttrice e attrice pugliese si è commossa.

“È stato un anno difficile, per tutti. Ma per noi in particolare, dall’inizio” ha commentato durante la diretta, spiegando di come tutto il team dietro la macchina da presa abbia “lottato tanto contro tutto e tutti per continuare a esserci”, una squadra fatta da “persone sane, pulite – un’occasione rara di poter lavorare con persone così”.

Cosa farà adesso la presentatrice e attrice?

Ora che il meritato riposo è arrivato, la Guaccero può finalmente fare ritorno dai suoi , che non riesce a vedere dallo scorso dicembre – causa pandemia – e dedicarsi a tempo pieno alla figlia, che è riuscita a vedere poco durante queste ultime settimane. Riguardo al suo ritorno alle redini dello show, finora non ci sono notizie certe, anzi, sembrerebbe plausibile una sua uscita da scena.

La verità la sapremo solo durante l’annuncio dei palinsesti autunnali il 16 luglio.