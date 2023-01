Wittgenstein, trailer italiano del film di Derek Jarman al cinema dal 20 febbraio

Nell’anno del suo trentesimo anniversario, torna al cinema in versione rimasterizzata Wittgenstein di Derek Jarman, con protagonista Michael Gough, Tilda Swinton e Karl Johnson. Un originale opera ispirata al filosofo Ludwig Wittgenstein – considerato uno dei massimi pensatori del XX secolo – premiata con il Teddy Bear Award come Miglior film a tematica LGBTQ+ del Festival di Berlino 1993.

In collaborazione con Unipol Biografilm Collection, arriva nelle sale il secondo titolo di I Wonder Classics, la divisione di I Wonder Pictures dedicata alla riscoperta dei classici d’autore. Wittgenstein, esce nelle sale al cinema dal 20 febbraio.

Jarman decostruisce la vita ed il pensiero del filosofo austriaco in un film estremamente arguto. Presenza fondamentale nel cast è Tilda Swinton, l’attrice musa di Jarman, apparsa in molti dei suoi film.

Il film è un’imperdibile occasione per riscoprire il genio e la follia del regista Derek Jarman, artista maledetto del cinema inglese, militante LGBTQ+ cresciuto nel punk londinese, regista di videoclip per i Sex Pistols, i Throbbing Gristle, Marianne Faithfull, Bryan Ferry, gli Smiths (“The Queen Is Dead”) fino ai Pet Shop Boys; autore di film originalissimi come Sebastiane, Caravaggio (Orso d’Argento a Berlino), Edoardo II (Coppa Volpi a Tilda Swinton), fino al suo testamento, Blue, uno schermo interamente blu per tutto il film, prima della sua morte per AIDS nel 1994.