Muore il fratello di Dayane Mello del GF Vip: aveva 27 anni

Un fulmina a ciel sereno nella celebre casa di Cinecittà: l’improvvisa morte del giovanissimo fratello di Dayane Mello è stata comunicata alla concorrente, la quale ha immediatamente lasciato l’abitazione per tornare dalla sua famiglia.

Il fortissimo legame familiare e la tragica morte del fratello di Dayane Mello

È stato a causa di un incidente stradale che Lucas Mello, 27 anni, ha lasciato l’affetto dei suoi cari. A dare la notizie è stato Juliano, apparso anche in collegamento durante una delle ultime puntate con GF Vip: “Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto – ha scritto sui social – per la perdita prematura di mio fratello, ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Mandiamo tanta energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto, abbracciatevi e amatevi di più, la vita è davvero corta“.

A conferma della tremenda notizia della morte del fratello di Dayane Mello è arrivato anche un post sull’account Instagram ufficiale della concorrente del reality show: “Siamo estremamente dispiaciuti di essere stati informati da Juliano che Lucas Mello, fratello più piccolo di Dayane, oggi è mancato. Dayane sarà informata quanto prima. Nel frattempo vi chiediamo di dedicare un pensiero alla sua famiglia. Facciamoci sentire più vicini possibile e continuiamo a darle tutto l’affetto di cui ha bisogno. Grazie, Staff“.

La dichiarazione ufficiale del reality Mediaset ed il destino della finalista

Dopo averla informata della scomparsa di Lucas, la redazione del GF Vip ha comunicato ufficialmente su Twitter: “La famiglia di Grande Fratello è vicina a Dayane in questo momento di grande dolore“. La famiglia Mello è molto unita, ed il rapporto tra Dayane e i fratello è sempre stato saldo e tenero.

Al momento non si sa se la concorrente – che era anche finalista di questa edizione – rientrerà in gioco o lo abbandonerà del tutto.