Com’è finita tra Fedez e Luis Sal: hanno chiamato l’avvocato?

Vi ricordate della famosa diatriba tra Fedez e Luis Sal, il ‘dillo alla mamma, dillo all’avvocato”? Sebbene la litigata più social degli ultimi mesi pare stia volgendo al termine, ancora non si è ben capito in che termini i due ex soci si stiano ufficialmente accordando.

Da quanto si vocifera nei corridoi, infatti, le possibilità che si sia raggiunto un accordo tra Fedez e Luis Sal sembrano essere del tutto infondate, almeno secondo quanto dichiarato dall’ex socio del rapper. Utilizzando nuovamente il profilo ufficiale di Muschio Selvaggio, stavolta su Instagram, Luis ha pubblicato un suo selfie scrivendo: “Ciao muschietti selvaggi, piccolo aggiornamento dato che stanno uscendo vari articoli sui giornali: non c’è stato alcun accordo, tantomeno di riservatezza, ed anzi stiamo in causa (fatta da Federico) e mi sto difendendo“.

Per chi non ricordasse, la controversia tra i due era emersa pubblicamente lo scorso giugno, quando Luis Sal non era più apparso nel podcast. La situazione si era poi complicata ulteriormente a causa degli scambi agrodolci tra i due, manifestati attraverso risposte e controrepliche. Le voci su un possibile accordo erano state alimentate dalle dichiarazioni del marito di Chiara Ferragni proprio durante una puntata di Muschio Selvaggio, in cui aveva lasciato intendere la possibilità di un’intesa con il suo ex socio. Tuttavia, le parole di Luis Sal sembrano ora disinnescare completamente questa ipotesi.

In ultimo, una certa frecciatina di Fedez, che aveva menzionato la questione durante l’intervista al sindaco di Terni Stefano Bandecchi, sembra aver aggiunto ulteriore combustibile al fuoco: “Questo programma si fa senza soldi, anzi, a volte li guadagna anche chi non lo fa“, aveva detto Fedez, riferendosi implicitamente alla vicenda con Sal, aggiungendo commenti taglienti nascosti dietro i complimenti a Davide Marra, il suo nuovo collega.

Resta dunque apertissimo il capitolo di questa guerra mediatica tra i due ex soci.