Morto il papà di Emma Marrone “Fai buon viaggio”

“È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro Rosario – così il Comune di Aradeo, in provincia di Lecce, esprime il suo lutto dopo aver appreso che è morto il papà di Emma Marrone – Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune.Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto.Ciao RosarioIl Sindaco Giovanni MauroL’amministrazioneIl Consiglio ComunaleLa Comunità Aradeina tutta”

Morto il papà di Emma Marrone, la cantante lo saluta con un’ultima foto e un messaggio di addio

In posa, sorridente e allegro, sotto la foto del papà di Emma Marrone si legge tutto il dolore di una figlia, costretta a salutare il suo ”supereroe”, come lo aveva chiamato lei una volta che il padre l’aveva accompagnata alla chitarra in una sua esibizione live: ” Fai buon viaggio papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca“.

66 anni, infermiere e primo fan – nonché colui che da subito ha creduto e messo alla prova il talento della cantante pugliese – era amatissimo anche dall’entourage della figlia, nonché da colleghi e colleghe del mondo della musica e dello spettacolo.

Tra i tantissimi messaggi di cordoglio per la scomparsa del papà di Emma Marrone, infatti, ha strappato più di una lacrima la dedica di Elisa: ”Mi piacerebbe, siccome lo sto pensando e non voglio tenerlo solo per me – ha dichiarato la cantante – ma sto pensando a lei e sto pensando alla sua famiglia, sicuramente possiamo farlo tutti insieme visto che è amatissima, un’amica, una sorella. Oggi vorrei dedicare l’Hallelujah a Rosario Marrone, il papà di Emma, che è volato in cielo, il mio pensiero per lui e per la sua famiglia, questo è per la mia sorellina”.