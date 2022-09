Natalia Estrada: “Tornare in tv? Ormai sono nonna, è finito il tempo delle distrazioni”

Una volta capitava di vederla non appena si accendeva il televisore, mentre oggi per avere sue notizie bisogna andare a cercarle tra web e social. Succede a Natalia Estrada, l’attrice, ballerina e conduttrice spagnola regina del piccolo schermo negli anni Novanta. Classe 1972, l’ormai ex showgirl ha appena compiuto 50 anni e fa un bilancio della mezza età in un’intervista concessa al Corriere della Sera. Quello che viene fuori è il ritratto di una donna profondamente saggia, intelligente e in pace con sé stessa.

Natalia Estrada oggi: “I miei primi 50 anni”

Estrada ha mollato lo show business quando la passione per i cavalli l’ha portata ad aprire una Ranch Academy negli Stati Uniti, dove forma cavalieri e amazzoni. Sposata con Drew Mischianti, anche lui un esperto di arte dell’equitare, si divide tra il Montana e la sua casa a Cortazzone, nell’astigiano. Il ciclone di Pieraccioni, uno dei film italiani con maggiori incassi di sempre, è un lontano ricordo.

“I numeri non sono mai stati di grande interesse per me – racconta al Corriere in merito ai 50 anni –. Vero è che un cinque davanti può fare una certa impressione ma, se penso a quello che potevo fare e volevo fare trent’anni fa e quello che sto vivendo ora, ogni mia esperienza è stata e continua a essere frutto di scelte oculate, non certo di condizionamenti ‘anagrafici’”.

Dopo aver detto addio alla carriera televisiva, la sua nuova vita è in sella, tanto che è raro trovare immagini che non la ritraggano in indumenti da lavoro. Resta comunque una personalità fuori dagli schemi e imprevedibile. “Che mi trovi a metà della vita oppure sia a godermi il mio ultimo giorno, senza fatalismi – spiega Estrada –, credo che i conti vadano fatti pensando ai progetti, ai sogni da tramutare in realtà e all’impegno nel trasmettere ai più piccoli della famiglia — sono nonna di due nipoti, Marlo e Sasha, oltre che mamma di Natalia — una visione del mondo da cui ho tratto insegnamenti. Che metto al loro servizio affinché possano maturare una propria idea critica, affatto manipolata. In due parole non convenzionale”.

Natalia Estrada in Wyoming (foto: Facebook @ranchacademy)

Natalia Estrada: marito Drew, cavalli e buon cibo

Ora Estrada tiene corsi e lezioni di equitazione, partecipa alle fiera di settore e si dedica al cibo naturale e alla buona cucina, “l’elemento primario per mantenere mente e corpo sani e vigorosi”. La tv e il cinema sono il passato. “Dico spesso che ho vissuto vite diverse – ammette al Corriere –, tante pagine di un libro divise in capitoli: dalla danza classica alla tv, dai cavalli e dalla vita in campagna all’allevamento di bestiame brado, fino alla cucina sana, mai la stessa. Un libro, dicevo, che ha ancora ha tante pagine bianche da scrivere. Emozionante: mi fa sentire pronta, ogni giorno, a una nuova avventura”.

I cavalli le hanno dato quello che ha sempre cercato: un benessere speciale e un legame sincero con la natura. “Nel tempo ho trovato la giusta dimensione – rivela soddisfatta –. Ho continuato a cercare, insieme a loro, l’armonia e la semplicità, la purezza e l’eleganza, l’equilibrio e la bellezza. I cavalli aiutano a prendere atto dei nostri punti deboli e della forza interiore. Lontano da speculazioni esistenziali, ci tengono ancorati alla natura, alla Terra con la T maiuscola, a quello che veramente conta: l’amore”.

Nonostante abbia ricevuto offerte molto allettanti per un ritorno in tv, non ha alcun rimpianto per il passato nel mondo dello spettacolo. Quella tappa del suo percorso umano si è chiusa “elegantemente e del tutto”: la vita in campagna la appaga totalmente. “Finché si vive con energia tutto è possibile – conclude Estrada –, quindi anche un’opportunità persa o un desiderio sfumato si possono recuperare in corsa. Anzi, al galoppo e quando meno te l’aspetti”.