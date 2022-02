Elisa a Sanremo 2022: “Volevo portare energia dopo la pandemia”

Diciamocelo: il podio di questi giorni è conteso tra Blanco/Mamhood ed Elisa a Sanremo 2022. Con ‘Brividi’ e ‘Forse sei tu’ sono loro le due canzoni che più di tutte stanno sbaragliando i concorrenti della kermesse e conquistando il pubblico da casa.

In un’edizione seguita, apprezzata nella sua varietà (ma anche ‘nel suo varietà’, con l’intervento sofisticato e divertente di Drusilla Foer nella terza serata), il ritorno di Elisa a Sanremo gode di una ‘luce’ tutta sua.

“Bello il vestito bianco che indossavo alla prova generale, vero? Effettivamente quando lo indosso sembro un po’ il Signore degli anelli ma mi piace davvero molto” – ha raccontato la cantante poco dopo la sua prima esibizione della prima puntata. Provando a descrivere il suo pezzo, l’ex vincitrice del Festival ha dichiarato: “Volevo portare un pezzo di grande energia perché a causa della pandemia ho avvertito intorno a me un tilt emozionale e umano. Io in queste occasioni reagisco d’impulso, metto in campo l’energia di una fila di Jumbo 747, spingo sul pedale e cerco di dare il 100 per cento. Scrivo e canto canzoni, se voglio dare conforto lo posso fare soltanto con una canzone. Spero di cantare bene e di tenere lontana l’ansia”.

Da quella vittoria emozionante con ‘Luce (Tramonti a Nord Est) ci sono stati altri momenti di Elisa a Sanremo, ma come ospite speciale: “Quel palco emoziona sempre ma essere in gara è tutta un’altra cosa. Se sei in concorso passi più tempo a Sanremo, lo preferisco nettamente, e questo anche se la gara è più impegnativa dal punto di vista nervoso”.

Foto Matteo Rasero/LaPresse 02 Febbraio 2022 Sanremo, Italia Spettacolo Festival di Sanremo 2022, seconda serata Nella foto: Elisa

Stasera la vedremo impegnata in una sfida molto stuzzicante: ultima in scaletta, il gran finale della serata del Festival dedicata ai duetti vedrà la cantante interpretare la mitica ‘What a Feeling’, colonna sonora di Flashdance: “Mi piaceva tanto, anche per la storia della protagonista nella quale mi ci rivedevo, io parrucchiera della provincia che sognava di diventare cantante come lei, eroina della working class, realizza il suo sogno di poter un giorno ballare. E poi volevo un pezzo in inglese che è l’altra mia anima musicale, lo è sempre stato e resta tale anche nell’ultimo album. L’arrangiamento della cover sarà decisamente diverso, più elettronico alla Giorgio Moroder, volevo un trionfo di arpeggiatori, senza nulla togliere all’originale, anche perché la matrice è quella. Ho voluto interpretarla in un duetto atipico con Elena D’Amario, che ho conosciuto ad ‘Amici’, una ballerina straordinaria che si esibisce nel mondo con la compagnia di David Parsons”.

Aggiungiamo anche che stasera, come co-conduttrice della quarta serata ci sarà anche la nostra carissima Maria Chiara Giannetta alias Blanca! Che dire, prepariamoci ad una luuunga e scoppiettante serata sanremese!