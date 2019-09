Massimo Boldi ha un nuovo amore (che ha 34 anni meno di lui)

Massimo Boldi ha ritrovato la felicità. Dopo la lunga relazione con Marisa Selo (scomparsa nel 2004 e dalla cui unione ha avuto tre figlie), l’attore si è fidanzato con Loredana De Nardis, conosciuta per caso nello stesso anno. La relazione con la De Nardis è naufragata nel peggiore dei modi: la 44enne di Frosinone è stata paparazzata avvinghiata ad un altro uomo, un 70enne di Castiglione della Pescaia amico comune dei due. La brusca separazione ha tenuto banco sui tabloid fino a quando “Cipollino” non è stato fotografato accanto ad una misteriosa bionda di nome Arianna. Ma era un fuoco di paglia.

Massimo Boldi, la fidanzata è Irene Federica Fornaciari

Ora Massimo Boldi è davvero felice e sereno insieme a Irene Federica Fornaciari, della quale ha parlato con Caterina Balivo ospite nella prima puntata di Vieni da me, il talk che si è allungato di un’ora in attesa del ritorno de Il Paradiso delle Signore 4. Irene ha 40 anni (34 in meno rispetto a Boldi) e vive a Lucca.

“Alla mia età – ha confessato l’attore lombardo, re delle commedie di Natale – non è facile riuscire a trovare una compagna. Dall’altra parte non voglio fare il pensionato. Di lei mi piace la sua testa, come ragiona. Mi piace come mi vuole bene”. Un lungo applauso ha accompagnato queste parole, con la Balivo che non ha resistito e ha abbracciato con affetto il comico.

Massimo Boldi (foto: Facebook @MassimoBoldiReal)

Massimo Boldi Irene Fornaciari: età non è un problema

La differenza d’età non sembra essere un problema per Boldi, come ha spiegato in una precedente intervista concessa a Vanity Fair, ai tempi della sua relazione con la De Nardis.

“A volte – aveva detto – me lo chiedo anch’io, ma alla fine non conta. Mia moglie aveva dieci anni meno di me, Loredana 28, siamo adulti, andiamo avanti. Nessuno può sapere cosa succederà. Io con lei mi sento tornato ragazzo. È come vivere un’altra vita”. Speriamo che stavolta Irene sia quella giusta!