Montalbano al cinema e Luca Zingaretti tira le somme

Dal 9 marzo vedremo finalmente Montalbano al cinema: i nuovi due episodi, infatti ( “Salvo amato, Livia mia” e “La rete di protezione” ) saranno distribuiti sia su piccolo che su grande schermo. A raccontarci di questo grande ritorno è stato proprio il grande interprete Luca Zingaretti:

“Abbiamo già preparato Il metodo Catalanotti, che andrà in onda l’anno prossimo. Io voglio per adesso celebrare con voi, riflettere con il pubblico, sedimentare, capire, io voglio digerire questo lutto, sappiamo che nel cassetto di Camilleri c’è altro, oltre a quello uscito”

L’attore, infatti, si trova ad affrontare questa nuova serie con premesse decisamente nostalgiche e atipiche: l’assenza di Andrea Camilleri, creatore letterario della saga, così come del suo regista Alberto Sironi, ma anche dello scenografo Luciano Ricceri. A prendere in mano le redini della regia sarà proprio lui: “Di mio, in questa regia, c’è una malinconia dolce. Ma chi oggi non è più qui con noi lo dobbiamo festeggiare tutti con canti balli, canti e risate. Dobbiamo festeggiare chi non è più con noi”.

Grande affetto e rispetto per chi ha messo su una delle produzioni seriali più di successo della Rai, da parte di Zingaretti: “La drammaticità e la leggerezza tipica dei migliori racconti di Camilleri si intrecciano, secondo un codice conosciuto ma ogni volta diverso. E lo sforzo maggiore del mio lavoro di regia è stato quello, nel rispetto dello stile di Alberto Sironi che ha dettato le regole 20 anni fa, di assecondare l’estetica del mondo di Camilleri e della sua capacità di raccontarci il mondo”.

Luca Zingaretti, uno sguardo al futuro

E mentre aspettiamo l’uscita di Montalbano al cinema, l’attore riflette: “Montalbano? Voglio riflettere e vedere se è il caso di finirla qua oppure se prendere il testimone e concludere in bellezza con l’ultimo romanzo che è nella cassaforte di Sellerio. Per questa stagione, con la Rai, si è deciso di girare tre episodi e mandarne in onda due, conservandone uno per l’anno prossimo”.