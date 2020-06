Lo sfogo di Monica Leofreddi: “Ho bussato a tante porte per tornare in tv, ma aspetto ancora”

Monica Leofreddi è uno dei volti più amati dal pubblico delle trasmissioni Rai. Da tempo, però, la conduttrice sta passando un momento difficile. Oltre ad aver scoperto poco dopo il parto di avere un melanoma, curato in tempo, è ferma professionalmente ai box. Il suo Torto o ragione? è stato chiuso nel 2017 e la presentatrice ha sempre definito quella cancellazione un’ingiustizia. Ormai sono passati tre anni e la Leofreddi ha spesso fatto intendere che la sua assenza dal piccolo schermo non è una scelta personale. Ora la conduttrice torna a farsi sentire e affida ai social un durissimo sfogo.

Monica Leofreddi: cosa fa oggi la conduttrice

“Io – scrive la Leofreddi su Instagram – sono sempre ad aspettare che si apra la mia porta per tornare a lavorare. Ho bussato tanto e credetemi, ho fatto anche telefonate che mi sono costate tanto, non ho mai perso la mia dignità ma mi sono spinta molto oltre il mio orgoglio”.

Nella prossima stagione, il suo collega ai tempi di L’Italia sul 2, Milo Infante, tornerà in video con un programma tutto suo. La presentatrice, invece, resta a bocca asciutta.

Tuttavia, la conduttrice non si rassegna. “Non bisogna mai avere rimpianti – continua il suo post – e per questo non si deve avere paura di chiedere aiuto. Il compromesso non è mai stata la mia chiave per aprire le porte ma non per questo si deve smettere di lottare”.

Monica Leofreddi (foto: Instagram @monicaleofreddi_official)

Monica Leofreddi, Instagram sta dalla sua parte

“Ricevo molti attestati di stima – conclude la conduttrice – ma alla fine non si concretizzano mai. Il vostro supporto ed il vostro affetto mi aiutano tanto a vedere ancora il mio futuro professionale in rosa! Io dietro quella porta ci sono sempre stata anche se spesso forse per alcuni troppo, ho messo i miei affetti prima di tutto. Pentimento? Zero! Ma ora… apriti sesamo!”.

Il messaggio è arrivato proprio nel giorno in cui il CdA della Rai si è riunito per la presentazione dei nuovi palinsesti autunno-inverno. Da ciò che trapela, sono state escluse Lorella Cuccarini ed Elisa Isoardi. Ci sarà spazio per Monica Leofreddi?