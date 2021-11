Cuori 2, cosa sappiamo sulla seconda stagione della fiction

Cuori 2 ci sarà? È la domanda più gettonata tra i fedelissimi della fiction di Rai 1 che ha chiuso con successo il suo primo ciclo di episodi. Il gradimento del pubblico è stato elevato per il medical drama con Daniele Pecci, Pilar Fogliati e Matteo Martari, ambientato nel reparto di cardiochirurgia dell’ospedale Le Molinette nella Torino del 1967. La media di share si è piazzata tra il 18% e il 19%. Eppure, la seconda stagione della serie non è stata ancora ufficializzata dalla Rai.

Cuori 2 ci sarà? Ecco cosa sappiamo finora

Tutto lascia pensare che Cuori 2 si farà. Non ha raggiunto i picchi di Imma Tataranni, ma è stata un buon successo. Durante la conferenza stampa di presentazione, il regista Riccardo Donna e il produttore Giannandrea Pecorelli di Aurora Tv Banijay hanno confermato che gli sceneggiatori Mauro Casiraghi, Fabrizio Cestaro e Simona Coppini hanno già varie idee su come riprendere l’intreccio di operazioni e sentimenti dei protagonisti.

Cuori “potrebbe andare avanti per molte stagioni”, ha detto Pecorelli, che è anche il produttore della soap Il Paradiso delle Signore. Una suggestione circolata nelle ultime ore è proprio quella di trasformare Cuori in una nuova serie daily per il pomeriggio di Rai 1. L’alternativa, più concreta, è invece un’altra stagione da sedici episodi per otto prime serate oppure da dodici episodi per sei prime time.

Come proseguiranno le storie di medici, infermieri e pazienti delle Molinette di Torino, è troppo presto per dirlo. Gli spunti non mancano, considerando soprattutto che il primo trapianto di cuore in Italia non è avvenuto nel 1967 ma soltanto nel novembre del 1985.

Il cast di Cuori (foto: Ufficio stampa Rai)

Cuori, seconda stagione in vista: molto dipenderà dagli attori

A fare il primo trapianto in Italia fu Vincenzo Maria Gallucci, cardiochirurgo e professore universitario di Padova. Il medico trapiantò il cuore di Francesco Busnello, un 18enne trevigiano appena morto in un incidente stradale, nel petto di Ilario Lazzari, un falegname di Vigonovo affetto da una grave forma di miocardiopatia dilatatoria.

La seconda stagione di Cuori, infine, dipenderà dagli impegni e dalla voglia degli attori protagonisti di proseguire questo racconto. Fogliati e Martari sembrano disponibili, più incerto Pecci che non predilige la lunga serialità e preferisce piuttosto tornare al suo primo amore, il teatro.

Nell’attesa della conferma definitiva da parte della Rai, tutte le puntate della prima stagione di Cuori sono disponibili su RaiPlay.