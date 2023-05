Le dichiarazioni della moglie di Paolo Noise dopo l’Isola

È l’ultimo eliminato dell’Isola Dei Famosi, ma a quanto racconta la moglie di Paolo Noise, noto speaker radiofonico de “Lo Zoo di 105”, c’è molto di più da raccontare a proposito della sesta puntata del popolare programma condotto da Ilary Blasi. Purtroppo, come il pubblico ha potuto notare, è stato un infortunio ha reso necessaria la sua partenza anticipata dal gioco. La decisione non è affatto stata facile per il naufrago, soprattutto considerando che avrebbe voluto continuare l’avventura in Honduras insieme al suo collega e amico Marco Mazzoli, che aveva personalmente convinto a partecipare.

Dopo l’annuncio ufficiale del suo ritiro, i due amici si sono abbracciati commossi, scambiandosi una promessa significativa. “Ora devi vincere anche per me“, ha chiesto Noise a Mazzoli, desiderando che l’amico portasse avanti la sfida in suo nome.

Le parole della moglie di Paolo Noise

Intanto, su Instagram, la moglie di Paolo Noise, Stefania Caroli, ha voluto condividere con i propri follower i suoi retroscena sull’infortunio del marito. “Mi sono spaventata tantissimo“, ha rivelato Caroli, sottolineando l’importanza della salute di Noise. Attualmente in Messico, la donna ha raccontato di aver vissuto momenti di apprensione: “Non è stato facile perché mi sono spaventata tantissimo. È stata una situazione molto seria, ma ora l’importante è che stia bene.” Caroli ha poi aggiunto di dover effettuare ulteriori accertamenti una volta tornati in Italia. Nonostante l’incidente, di cui al momento si vocifera sia legato ad una brutta caduta, per lei Paolo è comunque un vincitore: “Per me, lui ha già vinto perché è il mio eroe.“

Caroli ha anche rivelato il disappunto del marito per l’obbligo di lasciare il programma, nonostante nelle prime settimane avesse mostrato il desiderio di andarsene. Dopo la sorpresa che Stefania gli aveva riservato proprio sull’Isola, il conduttore radiofonico aveva nutrito la speranza di uscirne come vincitore. “L’importante adesso è che Paolo si rimetta e torni a casa da me“, ha affermato Caroli, sottolineando il dispiacere di Noise per la situazione. Nonostante avesse espresso più volte la volontà di abbandonare il gioco, Paolo aveva iniziato a nutrire il desiderio di vincere quella sfida