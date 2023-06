Marzo Mazzoli è il vincitore dell’Isola dei Famosi 2023

Siamo arrivati alla fine dell’edizione 2023 dell’Isola – tra abbandoni e scandali – con Marco Mazzoli vincitore: il carismatico conduttore dello Zoo di 105, con il suo spirito intraprendente e la sua tenacia, ha conquistato la coppa, superando anche Luca Vetrone, che si è piazzato al secondo posto, vincendo il televoto flash dell’ultima puntata. Al terzo posto, invece, Andrea Lo Cicero, un altro grande protagonista di questa edizione.

Marco Mazzoli vince l’Isola dei Famosi 2023: un trionfo emozionante e dedicato a Chico Forti

La vittoria di Marco Mazzoli all’Isola dei Famosi 2023 è stata accompagnata da un premio in denaro di 100.000 euro. Durante il suo discorso di ringraziamento il celebre volto dello Zoo di 105 ha dedicato la vittoria, tra gli altri, a Chico Forti, una persona a cui tiene particolarmente e che è in carcere da 24 anni. Ecco le sue intense parole:

“Devo ringraziare l’uomo che ha creduto in me fin dall’inizio, Celeste, il capo degli autori, che è una persona a cui devo molto. È un uomo affascinante, molti dicono che sia il mio vero padre. Voglio ringraziare tutta la produzione, persone straordinarie. Ringrazio Alvin, che è come un fratello. Vorrei dedicare questa vittoria a Paolo Noise, perché gliel’ho promesso. Voglio dedicarla anche agli ascoltatori dello Zoo di 105 e allo Zoo di 105 stesso, che è la cosa che amo di più al mondo dopo mia moglie. Inoltre, voglio dedicarla a una persona di nome Chico Forti, che è stata al mio fianco quando le cose si facevano difficili. Chico è in carcere da 24 anni ingiustamente e ancora non ha una data di liberazione.”

Ma cosa è successo in queste ultime puntate dell’Isola? Le dinamiche sono state molto interessanti e inaspettate: la prima sorpresa, ad esempio, è stata l’eliminazione di Cristina Scuccia, la famosa ex suora/cantante, che ha ringraziato tutti per l’opportunità di partecipare a questa edizione e per la crescita personale che ne è derivata. Successivamente, Alessandra Drusian è tornata in gara, rimettendo in gioco i quattro finalisti rimasti. Durante la prova di abilità, vinta proprio da Marco Mazzoli, quest’ultimo ha scelto di mandare Alessandra Drusian al televoto flash tramite il rituale del machete. Alessandra, a sua volta, ha scelto di sfidare Luca Vetrone nel televoto flash. Purtroppo, Alessandra è stata eliminata dopo aver perso il confronto con Luca Vetrone. Ma c’è stata una sorpresa per lei: la sua figlia l’ha accolta calorosamente al suo ritorno!

La vittoria di Marco Mazzoli all’Isola arriva dopo un suo percorso pieno di determinazione, resilienza, ma anche di tantissime emozioni che ha comunicato al pubblico!