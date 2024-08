Miss Italia 2024, il nuovo dress code delle ragazze fa discutere

Dopo il caos per la diretta tv della finale dell’anno scorso, Miss Italia 2024 si appresta ad attirare le attenzioni del pubblico con l’ennesima polemica. Stavolta a far discutere è il cambio di dress code voluto dall’organizzazione per l’82esima edizione, con le prefinali nazionali in calendario dal 4 al 7 settembre. Il concorso di bellezza ha imposto un nuovo codice di abbigliamento che da più parti viene considerato piuttosto rètro e puritano.

Miss Italia 2024, nuovo dress code fa discutere

La patron Patrizia Mirigliani ha voluto che tutte le miss indossassero camicetta bianca e pantaloncini neri. Sono stati messi al bando body e costume da bagno. A portare per la prima volta questa elegante e rigorosa mise è stata Beatrice Mazzoni, la vincitrice di Miss Roma 2024. Figlia della cantante Giò Di Sarno, Mazzoni ha 21 anni e studia Comunicazione d’impresa alla Sapienza.

“A me le ragazze piacevano anche in costume da bagno – spiega Mirigliani al Corriere della Sera – e così sfileranno ancora nelle selezioni previste in riva al mare. Mai Miss Italia ha sfiorato la volgarità, e rivendico la discrezionalità delle donne di poter vestire come gli pare. Viva la libertà, l’unico criterio è il buon gusto. Mi è dispiaciuto quando si è associata la sfilata in costume da bagno a significati che non ci appartengono, mai la partecipante al concorso è stata una donna-oggetto!”.

“Non è certo per pudore che facciamo mettere alle ragazze camicetta e pantaloncini – specifica Mirigliani –, ma per esaltare le giovani d’oggi che studiano, lavorano, sono impegnate su tanti fronti. La bellezza della normalità! Fargli indossare capi alla moda è anche una maniera per dare visibilità ai nostri magnifici artigiani che creano per le grandi griffe senza mai finire sotto i riflettori. Confartigianto è da due anni partner del concorso. E sinceramente cosa c’è di più sensuale di indossare una camicia di taglio maschile con le maniche rigirate. Io la amo da sempre”.

Miss Italia 2024, abbigliamento rivisto

Nel nuovo format di Miss Italia 2024, oltre al dress code rinnovato, c’è anche spazio per un talk dedicato alle miss, nel corso del quale raccontano le loro passioni e ambizioni, gli esordi e le ultime esperienze professionali. “Le mie ragazze sono giovani guerriere – racconta Mirigliani –. Ora finalmente hanno la possibilità di dimostrarlo durante un tempo che per la prima volta gli viene concesso nel corso delle selezioni, dando di sé un’immagine molto diversa da quella filtrata dai social. Preparate, volitive, in gamba”.

Anche nel 2024 la finale del concorso non avrà una diretta televisiva. L’ultima volta risale al 2019, quando per celebrare l’80esimo anniversario il concorso è tornato su Rai 1 con la conduzione di Alessandro Greco. “Dal 2019 non andiamo più in tv – commenta amareggiata Mirigliani –, mentre ne avremmo di cose da dire, agli italiani. Siamo un termometro del costume, diamo voce alle donne. È un vero peccato”.