Il Paradiso delle Signore 4 arriva su Rai 1: ecco data e new entry nel cast

Il Paradiso delle Signore 4 sta per arrivare. La serie si è conquistata un significativo interesse da parte del pubblico con la sua versione daily. Scongiurata la chiusura per costi eccessivi e l’esclusione dai palinsesti Rai, la soap è diventata un appuntamento fisso in una fascia di forte competizione come quella del pomeriggio. La quarta stagione, composta da 160 puntate, ora ha svelato la data d’uscita e le new entry nel cast.

Il Paradiso delle Signore 4: quando inizia

La soap torna su Rai 1 a partire da lunedì 14 ottobre 2019. L’orario è quello delle 15.35, subito dopo Vieni da me di Caterina Balivo. Le riprese sono iniziate i primi di agosto e la trama racconterà il grande magazzino per signore più amato di Milano dopo la pausa estiva del 1960.

Il Paradiso delle Signore 4: anticipazioni

Gabriella, tornata dopo gli studi a Parigi, diventa la stilista del Paradiso delle Signore. Il successo però intacca la sua vita privata: con Salvatore è in piena crisi.

Roberta vive invece una passione travolgente con lo sbandato Marcello Barbieri, un ragazzo molto diverso dal fidanzato Federico, prossimo a rientrare a Milano.

Riccardo, che non può vivere serenamente l’amore con Nicoletta perché ostacolato dal padre Umberto, diventa cinico e spregiudicato. Tanto da intraprendere una relazione con la giovane Angela.

Soltanto Vittorio e Marta hanno coronato il loro amore con il matrimonio, ma sono alle prese con il dramma di non poter avere figli. Invece Agnese riscopre i sentimenti innamorandosi del capo magazziniere Armando.

Infine, le famiglie Amato e Cattaneo sono messo sottosopra, rispettivamente, dall’arrivo del cugino siciliano Rocco e da un imprevisto che incrina nuovamente il rapporto tra Luciano e Silvia.

Il cast femminile de Il Paradiso delle Signore 4 (foto: Facebook @IlParadisoDelleSignoreRai)

Il Paradiso delle Signore 4, cast tra conferme e new entry

Se nel cast non ci sarà Neva Leoni (l’interprete di Tina Amato l’ha rivelato su Instagram) e anche Luca Capuano (Sandro Recalcati) è in forse, sono confermatissimi i vari Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Giorgio Lupano, Vanessa Gravina e Gloria Radulescu.

Le new entry annunciate sono diverse. Si tratta innanzitutto della giovane Ludovica Coscione, apparsa nei panni della figlia di Vanessa Incontrada in Non dirlo al mio capo, e dell’affascinante Magdalena Grochowska, attualmente impegnata in Un posto al sole.

Poi ci saranno pure i veterani Pietro Genuardi (volto storico di Centovetrine) e Giordano Petri, già visto in Un medico in famiglia, Don Matteo e Distretto di Polizia.

Infine, per i fan più affezionati, la quarta stagione avrà una bella sorpresa: il ritorno di Claudia Vismara, ovvero Elsa Tadini.