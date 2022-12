Il discorso di Maurizio Costanzo a Selvaggia Lucarelli dopo la morte di sua madre

Nonostante poco meno di un mese fa la giornalista e opinionista abbia perso la madre, si è presentata lo stesso al banco dei giudici del celebre talent ballerino del sabato sera, ma molti utenti per questa l’hanno criticata in maniera molto dura: ecco perché del discorso di solidarietà di Costanzo a Selvaggia Lucarelli.

Il perché delle parole di difesa che ha dedicato Maurizio Costanzo a Selvaggia Lucarelli

Tra le pagine di Chi, infatti, l’icona della tv italiana ha voluto confessare il suo vero sentire in merito alla vicenda: “Secondo il tribunale dei social, Selvaggia Lucarelli è colpevole di aver partecipato a Ballando con le stelle, programma del sabato sera di Rai Uno, nel giorno della scomparsa della madre Nadia. Una volta si diceva che lo spettacolo deve continuare, ora si critica aspramente”.

Secondo le parole dedicate da Costanzo a Selvaggia Lucarelli dopo l’accanimento del web, infatti le sue “sono scelte del tutto personali. Nessuno si deve permettere di giudicare nessuno a questo mondo. La gogna social poi sta diventando incontrollabile”

Era il 19 novembre quando, con la sua solita onestà e schiettezza, la blogger ha voluto condividere una riflessione senza fronzoli sul tragico lutto che stava affrontando:

“Questa mattina presto mia madre, Nadia, è morta. È morta di Covid e di compromessi. I compromessi che tutti abbiamo accettato per continuare a vivere, lasciando inevitabilmente indietro qualcuno. Quelli come lei, nella maggior parte dei casi: i fragili. Non sono arrabbiata, perché io stessa ho ripreso il passo veloce di chi ha urgenza di vivere. E so che mia madre, che era prima di tutto una donna generosa, altruista, sempre in pena per il mondo, avrebbe barattato- anche consapevolmente- il suo sacrificio per il nipote che torna a scuola, per me che torno a viaggiare, per suo marito che può passeggiare nel parco, per la vita di tutti che ricomincia a germogliare. Mi piace pensare che se ne sia andata all’alba per questo: per salutarci tutti e augurarci una bella giornata, “correte, non vi preoccupate per me”. Come era lei, come ha vissuto“