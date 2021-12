Mediaset ha deciso: ecco quale sarà il futuro di Barbara d’Urso e Federica Panicucci

Mediaset ferma Barbara d’Urso e Federica Panicucci per le festività natalizie. Il pubblico di Canale 5 non vedrà le conduttrici sugli schermi per la fine del 2021 perché i programmi delle due non andranno in onda. Nonostante per la prima volta i talk show d’approfondimento del daytime dell’ammiraglia proseguiranno per tutto il periodo natalizio, per rivedere D’Urso e Panicucci bisognerà aspettare i primi mesi del 2022.

Federica Panicucci, Mattino 5 in pausa

Panicucci ritornerà alla conduzione di Mattino Cinque solo a febbraio. Pausa lunga per la presentatrice, alla quale Mediaset affida però Capodanno in Musica 2022, il veglione di Canale 5 in onda in diretta da Bari in prima serata il 31 dicembre. Al suo fianco ci sarà Al Bano, tra gli ospiti Pio e Amedeo.

La conduttrice resterà ferma ai box per un mese e mezzo. Videonews copre lo spazio di infotainment del daytime festivo con due nuove trasmissioni. Dal 13 dicembre al 4 febbraio Francesco Vecchi conduce Mattino Cinque News. A Simona Branchetti è affidato Pomeriggio Cinque News dal 20 dicembre al 14 gennaio. “Al termine del periodo festivo, i due programmi riprenderanno con le formule e le conduzioni attuali”, fa sapere Mediaset in una nota.

D’Urso dovrebbe quindi rientrare dalla metà di gennaio con Pomeriggio Cinque. Sono soltanto chiacchiere quelle che la vorrebbero in trattativa con Sky e TV8. Di sicuro il suo spazio sarà ridimensionato per volere dell’amministratore delegato Piersilvio Berlusconi. Meno trash e più informazione rassicurante e istituzionale in vista della corsa di papà Silvio al Quirinale.

Barbara d’Urso e Federica Panicucci (foto: MediasetPlay)

Barbara d’Urso lascia Mediaset? Molto difficile

Nella piccola rivoluzione in casa Mediaset, si salvano Paolo Del Debbio e Mario Giordano. Fuori dal coro si ferma il 7 dicembre per tornare in onda l’11 gennaio 2022. Dritto e rovescio va in pausa una settimana più tardi, il 16 dicembre, e riprende il 13 gennaio.

Per tutto il periodo natalizio, l’access prime time di Rete 4 resta immutato. Stasera Italia di Barbara Palombelli e Controcorrente di Veronica Gentili rimangono al loro posto. Inoltre prosegue anche nel prime time del mercoledì Zona bianca di Giuseppe Brindisi.

Quarta Repubblica di Nicola Porro, infine, si ferma il 20 dicembre e torna il 10 gennaio, così come Quarto grado di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero: stop il 17 dicembre e ripresa il 14 gennaio. Pausa natalizia pure per Verissimo di Silvia Toffanin da domenica 19 dicembre a sabato 8 gennaio.