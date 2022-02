50º anniversario di, Il Padrino, capolavoro di Francis Ford Coppola al cinema dal 28 febbraio al 2 marzo

Nel suo 50º anniversario dalla sua uscita, Il padrino, di Francis Ford Coppola, il film più amato della storia del cinema, ritorna sul grande schermo in versione restaurata per un evento memorabile al cinema dal 28 febbraio al 2 marzo.

In occasione dei 50 anni dall’uscita, Paramount Pictures porta sul grande schermo in versione restaurata, uno dei più grandi capolavori che hanno segnato per sempre la storia del cinema Il Padrino, firmata dal regista Francis Ford Coppola e interpretata da Marlon Brando con Al Pacino, il film più amato della storia del cinema, ritorna per un evento memorabile al cinema dal 28 febbraio al 2 marzo.

La sceneggiatura, scritta a quattro mani da Coppola e Mario Puzo, è liberamente ispirata all’omonimo romanzo scritto dallo stesso Puzo, sull’incredibile ascesa e la caduta della famiglia Corleone, una delle famiglie mafiose più potenti di origini italiane, di cui la trilogia cinematografica è giustamente considerata come una delle più grandi della storia del cinema.

Il capolavoro di Francis Ford Coppola, torna sul grande schermo

“Sono molto orgoglioso de Il Padrino, che ha certamente definito la prima parte della mia vita creativa”, ha detto Francis Ford Coppola. In questo tributo per il 50° anniversario, è gratificante celebrare questa pietra miliare con la Paramount insieme ai meravigliosi fan che lo hanno amato per decenni, alle giovani generazioni che lo trovano ancora attuale e a coloro che lo scopriranno per la prima volta.

Dal suo debutto nelle sale al cinema il 24 marzo 1972, la Paramount e la casa di produzione di Coppola, la American Zoetrope, hanno intrapreso un restauro scrupoloso di tutti e tre i film nel corso di tre anni.

Trailer di, Il Padrino, versione restaurate al cinema dal 28 febbraio al 2 marzo

“Ci siamo sentiti privilegiati nel restaurare questi film e un po’ in soggezione ogni giorno che ci abbiamo lavorato”, ha detto Andrea Kalas, Vicepresidente Senior della Paramount Archives. Sono stati visionati oltre 300 cartoni di pellicola per trovare la migliore risoluzione possibile per ogni fotogramma di tutti e tre i film. Più di 4.000 ore sono state spese per riparare macchie di pellicola, strappi e altre anomalie nei negativi. Oltre 1.000 ore sono state spese per una rigorosa correzione del colore per assicurare che gli strumenti ad alta gamma dinamica fossero rispettosi della visione originale di Coppola e del direttore della fotografia Gordon Willis. Oltre all’audio 5.1 approvato da Walter Murch nel 2007, le tracce mono originali de Il padrino e Il padrino: Parte II sono state restaurate sotto la stretta supervisione di Coppola.