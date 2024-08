È la mamma di Pier Silvio Berlusconi a volere le soap turche su Canale 5

Da "Endless Love" a "My Home My Destiny", sono tutte approvate da Carla Elvira Dall'Oglio, autentica appassionata di dizi

Le soap turche invadono il palinsesto di Canale 5, ma a puntare sulle cosiddette dizi non è proprio Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, bensì sua mamma, Carla Elvira Dall’Oglio. La prima moglie di Berlusconi, sposata con il fondatore del gruppo Fininvest dal 1965 al 1985 e madre di Marina e Dudi, è un’autentica appassionata di serialità turca e chiede al figlio di riempire la programmazione dell’ammiraglia con i suoi titoli preferiti.

Soap turche su Canale 5 grazie a Carla Dall’Oglio

“Ho detto ai miei: comprate tutte le serie turche che ci sono in giro – confessa Pier Silvio in un’intervista a Claudio Plazzotta per Italia Oggi –. Pensi che quando vado a trovare mia mamma la trovo sempre che guarda serie turche. E mi dice: ‘Ciao Pier Silvio, ora o ti siedi con me e la vediamo insieme, oppure torna un’altra volta’”. Classe 1940, Carla Elvira Dall’Oglio è sempre stata una donna schiva e piuttosto riservata. Oggi si scopre che è a lei a suggerire la strategia di Mediaset, che da qualche anno ha iniziato a puntare sulle serie tv turche.

Attualmente in onda su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity ci sono Endless Love, The Family, My Home My Destiny e Segreti di famiglia. Alla presentazione dei palinsesti per la stagione televisiva 2024-2025, oltre alle fiction italiane, sono state annunciate novità come My Name is Farah (con Demet Özdemir, già protagonista di DayDreamer – Le ali del sogno e My Home My Destiny) e la seconda stagione di La rosa della vendetta con Murat Ünalmış e Melis Sezen. Insomma, le serie turche piacciono moltissimo al pubblico italiano.

Perché le serie turche piacciono agli italiani?

Difficile dare una spiegazione all’amore dei telespettatori nostrani verso le dizi. Una cultura mediterranea comune, il fascino esercitato dai paesaggi (in particolare la bellezza mozzafiato di Istanbul) e la curiosità per un Paese crocevia tra Europa e Asia sono alcuni dei motivi. Ma il fenomeno soap turche si deve anche alle produzioni di alta qualità e alle trame ricche di intrighi e colpi di scena, come nel caso della serie turca per eccellenza: Terra amara.

Terra amara si è rivelata un’autentica gallina dalle uova d’oro per Mediaset. Spalmata tra daytime e prima serata, la soap ha sfondato il tetto dei 3 milioni di telespettatori nei suoi appuntamenti in prime time. Una consacrazione per lo show che è diventato il programma più visto della domenica di Canale 5 battendo le repliche di Montalbano su Rai 1 e Che tempo che fa sul Nove. E per chi non ne ha abbastanza in streaming ci sono pure Interrupted – L’amore incompiuto e Dreams and Realities – La forza dei sogni.