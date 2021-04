Non arriva inaspettato, purtroppo questo tristissimo lutto per Gabriel Garko: solo poche settimane fa l’attore raccontava del difficilissimo periodo familiare che stava vivendo – e di quanto fosse stancante dover stare dietro anche a tutte le richieste di dichiarazioni e commenti sull’Ares Gate.

Adesso, più che mai, il protagonista de Le Fate Ignoranti ha voluto esprimere a gran voce un dolore grande, ed un silenzio che chiede rispetto.

Il saluto al padre per sempre: il messaggio di addio che segna il triste lutto per Gabriel Garko

Si chiamava Claudio Oliviero, di mestiere faceva il pasticcere, e la foto scelta dall’ex co-conduttore di Sanremo lo ritrae nei suoi anni giovani, sorriso accennato ed una notevole somiglianza con l’attore.

Lutto per Gabriel Garko: “Ciao papà, fai buon viaggio”, scrive come didascalia a questa mini-galleria di ricordi, dalle foto d’epoca ad un ritratto di famiglia attuale. Rispetto alle cause della scomparsa, non sono stati forniti ulteriori dettagli: tutto quello che sappiamo, e che l’attore ha sempre dichiarato, è che il papà soffriva da tanto tempo di una malattia, e che ci combatteva tutti i giorni. Proprio pochi giorni fa si era lasciato scappare ‘Mio padre non sta bene‘.

Il rapporto con i genitori e la loro reazione al suo coming out

Il suo rapporto con lui – ma anche con la madre – è venuto fuori durante l’intervista a Verissimo che risale allo scorso ottobre: “Mia mamma e mio papà sono stati due genitori meravigliosi perché non mi hanno mai giudicato per alcun tipo di scelta che ho fatto e le mie sorelle pure anzi mi hanno sempre aiutato, coperto” – aveva infatti dichiarato, commentando anche il coming out che aveva di recente fatto.