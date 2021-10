Luce dei tuoi occhi, la seconda serie si farà? Cosa sappiamo finora

Luce dei tuoi occhi ha chiuso alla grande la sua prima stagione con il 16,8% di share. Quasi tre milioni e mezzo di telespettatori hanno seguito l’ultima puntata della fiction di Canale 5 e a partire dal finale (in realtà un “non finale” perché lascia tutto aperto) si stanno domandando se ci sarà una seconda serie. Tutto fa supporre di sì, anche se magari non era stata preventivata dagli autori: ecco perché.

Luce dei tuoi occhi: chi è la figlia di Emma?

Innanzitutto, Luce dei suoi occhi ha saputo appassionare il pubblico grazie all’intreccio della storia e all’alchimia che si è creata tra gli attori protagonisti. La conseguenza diretta sono stati ascolti superiori alla media: dopo i 3,2 milioni di spettatori dell’esordio, la serie si è assestata sui 3 milioni e ha chiuso col botto.

Chi è la figlia di Emma? In quale (delle tante, a questo punto) scuola di danza di Vicenza balla Alice? La visione di quella ragazza (Federica Pagliaroli) che balla da sola sul palco dopo il Festival e poi scappa via è reale o frutto della fantasia?

Sono le domande che tormentano (più o meno) il pubblico al termine del primo ciclo di episodi. Da Mediaset, per il momento, non c’è ancora una conferma ufficiale sulla seconda stagione. La sensazione è che arriverà a breve. Le riprese, stando alla indiscrezioni, potrebbero cominciare la prossima estate, con una messa in onda ipotizzabile per l’autunno del 2022 o l’inizio del 2023. Alla regia dovrebbe tornare Fabrizio Costa, già dietro la macchina da presa per i sei episodi della prima stagione.

Anna Falchi e Giuseppe Zero in Luce dei tuoi occhi

Luce dei tuoi occhi, seconda serie si farà? Tutto fa pensare di sì

Soltanto una settimana fa, Anna Valle ha rivelato al Fatto Quotidiano che al momento non ha in ballo altri progetti con Mediaset. “Non lo escludo – ha aggiunto –, aspettiamo intanto di vedere i risultati complessivi della fiction”.

Il profilo ufficiale di Fiction Mediaset, invece, ha salutato il pubblico con un tweet sibillino: “Emma ha finalmente visto Alice e… Continuate a seguirci perché ci saranno grandi novità”.

Non a caso fonti vicine a Mediaset, sentite da Fanpage, hanno fatto sapere che dall’azienda “ci stanno pensando e valuteranno l’eventualità di nuove puntate”.