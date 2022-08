Netflix svela i film originali più visti. I consigli per lo streaming

Il colosso dello streaming Netflix ha rivelato al quotidiano online statunitense Bloomberg la classifica dei film originali più visti sulla piattaforma. Ecco la top five, e qualche consiglio per migliorare lo streaming, trasformando la propria casa in un home cinema, per godere di un’esperienza di visione perfetta a 360 gradi.

I primi cinque in classifica

5) Murder Mystery

Grazie alle sue 73 milioni di views, si aggiudica il quinto posto Murder Mystery, un thriller-commedia con i co-protagonisti Jennifer Aniston e Adam Sandler. I due interpretano un poliziotto e sua moglie che da New York volano in Europa per ritrovare l’intesa matrimoniale. Ma gli eventi li porteranno a essere accusati dell’omicidio di un anziano miliardario.

4) 6 Underground

Con 83 milioni di telespettatori, il film d’azione 6 Underground conquista il quarto posto. L’attore protagonista Ryan Reynolds interpreta un miliardario che decide di fingere la propria morte. Assieme agli altri protagonisti, si avventura in una sfida piena di tensione per combattere il male e salvare il mondo.

3) Spenser Confidential

Al terzo posto, Spenser Confidential, una commedia d’azione dal sottotono noir, che vanta 85 milioni di click. Il protagonista Mark Wahlberg è un ex poliziotto appena uscito dal carcere (dove era finito a causa di un complotto) che ritorna nella città di Boston per far luce su una congiura omicida.

2) Bird Box

Pellicola horror post-apocalittica, Bird Box si attesta al secondo posto, conquistando ben 89 milioni di visualizzazioni, grazie al talento di Sandra Bullock. La protagonista, madre di due bambini, tenta di mettersi in salvo in un mondo che sta per essere distrutto, in cui una strana entità indefinita tenta di uccidere i pochi sopravvissuti.

1) Extraction

Al primo posto si classifica Extraction, un thriller d’azione ambientato in Bangladesh. La star protagonista, Chris Hemsworth, veste i panni di un mercenario del mercato nero incaricato da un capo di mafia di salvare il figlio rapito. La pellicola ha raggiunto oltre 99 milioni di utenti.

I consigli per uno streaming perfetto

Per godere di un’esperienza impeccabile, in primo luogo è necessario poter contare su una buona connessione Wi-Fi, che non causi quindi alcun tipo di rallentamento o interruzione della visione. Esistono alcuni metodi utili per ottimizzare la connessione, ma se nonostante tutto la situazione non migliora è molto probabile che il problema stia alla radice. In questo caso è consigliabile valutare le migliori proposte presenti sul mercato, confrontando rapidamente le offerte internet su facile.it.

Non bisogna trascurare, inoltre, l’eliminazione dei file temporanei presenti nella cache del browser che si utilizza. Questi, infatti, potrebbero accumularsi e rallentare lo streaming. Anche avvicinare il router ai dispositivi migliora il segnale, stabilizzandolo.

Se si dispone di una smart TV, infine, è preferibile collegarsi direttamente dal menu del televisore. Le TV intelligenti hanno conosciuto un vero e proprio boom di vendite nell’ultimo anno, anche in conseguenza del lockdown. L’aspetto più utile è che grazie a queste la qualità dello streaming verrà calibrata sulla base del dispositivo utilizzato, agevolando il caricamento.

Altri accorgimenti per un’esperienza di visione top a 360 gradi

Oltre ai piccoli trucchi fai da te descritti in precedenza, è possibile migliorare la propria esperienza di visione creando un home cinema. Grazie a un buon proiettore e a un impianto audio, la visualizzazione dei contenuti diventa decisamente più coinvolgente, avvicinandosi (per quanto possibile) a quella offerta dalle comuni sale cinematografiche.

La soluzione ideale consiste nel montare un sistema surround 5.1, con diffusori quali satelliti, soundbar e subwoofer. Da non trascurare i pannelli fonoassorbenti, che riducono al minimo il riverbero, e l’illuminazione intelligente, che crea un sottofondo luminoso a bassa intensità.

Grazie a questi accorgimenti sarà facile trasformare la propria casa in una piccola sala cinematografica, e fruire delle prossime uscite di cui già si parla proprio come al cinema.