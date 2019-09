Sul web e nel mondo dello spettacolo, si sa, è molto facile esporsi e far discutere per una propria opinione: è il caso delle dichiarazioni di Luca Argentero sulle donne e della baraonda che si è scatenata subito dopo…

Luca Argentero sulle donne: La gender equality ha rovinato il romanticismo

Facciamo un passo indietro: il bel protagonista di ‘Solo un padre’ e ‘Diverso da chi’, amatissimo dal pubblico e molto caro alla cronaca rosa, ha iniziato tempo fa una relazione (alcuni dicono extraconiugale, contemporanea insomma al suo matrimonio con la sua storica ex Miryam Catania) con Cristina Marino, incontrata durante le riprese di ‘Estate ai Caraibi’ e spesso etichettata come ‘troppo femminista’.



‘Voglio essere io il maschio della coppia’ afferma l’attore

In questo senso, le dichiarazioni di Luca Argentero sulle donne coinvolgono anche la sua dolce metà e la sua ideologia di woman power. In un’intervista a Chi, provando a descrivere il suo punto di vista rispetto alla Marino, l’attore ha detto: “Mi spiego meglio: è un’imprenditrice, super impegnata nel suo lavoro, ma, al tempo stesso, le piace occuparsi della casa e ricevere le attenzioni che sono dovute a una donna, farsi coccolare – e qui arriva il tasto ‘delicato’ –L’ossessione per la gender equality ha rovinato il romanticismo e ha inibito l’uomo che deve avere a che fare con donne sempre più forti, affermate. Voglio dire, ti trovi davanti una che ci ‘prova’”.

Il discorso continua così: “Voglio continuare a essere l’uomo della coppia, il maschio… Portarti un fiore, invitarti a cena… Non mi va di scontrarmi con una che si offende se le apro la portiera della macchina o le verso l’acqua a tavola”. Inevitabile l’attacco social dopo la diffusione della sua intervista: “Quindi per Argentero noi che vogliamo la parità dei diritti siamo delle povere str***” – scrivono nei commenti.