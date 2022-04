Ficarra e Picone postano un messaggio sul 25 aprile che infiamma i social

In occasione della Liberazione il duo comico siciliano se la prende con chi non festeggia

L’Italia torna in piazza per celebrare l’anniversario della Liberazione, ma il 25 aprile continua ad essere festeggiato e ricordato pure sul web. Nell’agone dei social fa discutere il post di Ficarra e Picone. La coppia comica siciliana non ha mai nascosto le proprie idee politiche e stavolta mette nel mirino chi occupa cariche pubbliche e si rifiuta di ricordare i caduti e i valori della Resistenza.

Ficarra e Picone, 25 aprile e “il dramma dei mediocri”

“E anche quest’anno alcuni politici non festeggeranno il 25 aprile. Il dramma di essere mediocri. Manco fascisti”, scrivono i due Incastrati su Twitter. L’allusione è evidente.

La prima destinataria è Giorgia Meloni, autrice di un ambiguo messaggio sul 25 aprile. “La libertà non è un ricordo, è una battaglia quotidiana. Difendere la libertà significa battersi, oggi, affinché nessuno venga tenuto ai margini della società per delle restrizioni illogiche. Significa difendere, oggi, la sovranità delle nazioni e dei popoli. Viva la libertà, ora”, ha scritto la leader di Fratelli d’Italia sui social.

Il secondo obiettivo di Ficarra e Picone è Matteo Salvini. Il segretario della Lega ha preferito ritwittare un discusso post del misconosciuto Maurizio Mangialardi piuttosto che prendere apertamente posizione sul 25 aprile.

Ficarra e Picone e il tweet d’accusa sul 25 aprile

Il complicato rapporto tra Salvini e il 25 aprile

“Consigliere regionale del PD delle Marche (signor Mangialardi) pacifista e solidale, che posta su Instagram me e Marine a testa in giù, e magari oggi sarà in piazza con la bandiera della pace… Buona festa della Liberazione da guerra, violenza e cretini”, puntualizza il leader del Carroccio.

Il tweet di Ficarra e Picone ha fatto subito presa sugli utenti. I commenti dei follower sono entusiasti: “Più che altro il dramma di non conoscere la storia”, “Ribatteranno sicuramente di avere la coscienza pulita. Te credo, non avendola mai usata…”, “Sempre così. Un colpo al cerchio e uno alla botte. I nuovi ignavi”, “La mediocrità è l’anima del fascismo”.