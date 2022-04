Barbara D’Urso lascia Mediaset? Perché circola questa voce dietro il sipario

Dopo una lunga, lunghissima carriera, si mormora a tutto spiano che è vero, Barbara d’Urso lascia Mediaset. Proprio lei che nei suoi programmi ci ha messo sempre ‘il cuore’, starebbe per uscire di scena… Ma cosa c’è di vero dietro queste supposizioni? A raccontare questa possibile versione dei fatti è Dagospia, nella persona di Giuseppe Candela, il quale di chiara che probabilmente l’azienda non vuole rinnovare il contratto della presentatrice.

Ed intanto, il suo celebre show Pomeriggio 5 comincia a cambiare lo studio, trasferendosi “nello “sgabuzzino” da cui vanno in onda anche Mattino 5, Tg4, Studio Aperto e TgCom24“. In sostanza: “Nel futuro di Barbara D’Urso non c’è Mediaset – si legge sul celebre sito – Ai piani alti, nei corridoi di Cologno Monzese, tra gli addetti ai lavori tutti sembrano conoscere il finale della lunga storia tra la conduttrice e il Biscione.”

Secondo Dagospia, il motivo per cui Barbara D’Urso lascia Mediaset una volta e per tutte è lo stesso per cui era già nell’aria la chiusura anticipata di Domenica Live e Live Non è la D’Urso, ovvero un certo scontento del pubblico nella ricezione de La Pupa e il Secchione Show, insoddisfazione che si è realizzata sia negli ascolti che nei tantissimi commenti che ormai affollano i suoi canali social:

Un primo piano di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5

Vox Populi: perché Barbara D’Urso lascia Mediaset e cosa si mormora tra il pubblico tv

“Per fortuna tra poco uscirá (finalmente) da Mediaset. E speriamo che a ruota la segua #alfonsosignorini perché veramente 2 presentatori di basso livello“

“Non ti vede più nessuno anche senza competitor !“, e ancora: “Ritirati con dignità, vedrai che batosta stasera, ma tanto lei sempre falsa bugiarda ..finalmente la gente ha capito che fai brutta tv, sei bugiarda, ed hai stancato con quel cuore e bastaaaa, vai a fare la nonna“.