Lorella Cuccarini, il futuro è ancora in Rai: ecco i suoi due nuovi programmi

Lorella Cuccarini va avanti per la sua strada. Chiuso non senza polemiche il capitolo La vita in diretta, la conduttrice si gode le meritate vacanze in compagnia della famiglia. Fresca di premio Flaiano per il musical vinto grazie a Grease e Turandot, la showgirl festeggia i 19 anni del cult La notte vola (in onda il giovedì in prima serata su Mediaset Extra) e lavora ai prossimi progetti televisivi per la stagione 2020-2021.

Lorella Cuccarini oggi: i suoi due nuovi programmi

L’addio a La vita in diretta, affidato al solo Alberto Matano per la prossima edizione, è ormai alle spalle. La Cuccarini volta pagina senza rimpianti, consapevole di aver vinto la propria scommessa.

Il futuro della presentatrice, seppur ridimensionamento, resta comunque in Rai. Saranno due le trasmissioni che la vedranno protagonisti. Nessun impegno quotidiano in vista.

Il primo appuntamento è a dicembre su Rai 1 con lo Zecchino d’Oro. La Cuccarini condurrà la 63esima edizione sia nella versione pomeridiana che nella finale serale insieme a Carlo Conti. La scelta è del direttore Stefano Coletta in persona e lo conferma l’Adnkronos, parlando di una “consolazione” per la soubrette.

Il pubblico che la segue da anni con passione spinge affinché Lorella possa condurre un varietà e soprattutto torni a danzare. Il desiderio dei fan, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe essere esaudito.

Lorella Cuccarini (foto: Instagram @lcuccarini)

Lorella Cuccarini, La vita in diretta è il passato: arriva un nuovo varietà

Il sito TvBlog rivela che il direttore Coletta pensa di affidare alla “più amata dagli italiani” un “one woman show” in quattro puntate “cucito su di lei”.

TvBlog lo definisce “un varietà puro” nel quale la Cuccarini sarà “padrona di casa, pronta ad ospitare personaggi del mondo dello spettacolo, per imbastire insieme un vero e proprio show”. Il programma è previsto per la primavera del 2021.

È un contentino per Lorella o Coletta, spinto dalle reazioni e dall’affetto degli spettatori, ha riconosciuto professionalità e competenza della Cuccarini?