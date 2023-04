I nuovi film al cinema dal 13 aprile, da Russell Crowe esorcista alla coppia Giorgia e Papaleo

Sono appena sette i nuovi film al cinema dal 13 aprile e nessuno tra questi scalzerà Super Mario Bros. – Il film dalla vetta del box-office. Il nuovo adattamento animato del famoso videogame sta riportando il pubblico nelle sale in tutto il mondo. In Italia è arrivato a quota 10 milioni di euro di incassi e quasi 1,5 milioni di spettatori.

Tutti i nuovi film al cinema dal 13 aprile

Per il resto, le novità che si affacciano sugli schermi in questa settimana post-Pasqua sono adatte a tutti i gusti. Il maggior numero di copie spetta a L’esorcista del papa e Scordato, mentre sono in poche sale titoli d’autore come As bestas – La terra della discordia e Passeggeri della notte. La stessa sorte tocca a due interessanti opere italiane come I Pionieri e The Beat Bomb.

L’esorcista del Papa

Dal gladiatore Massimo Decimo Meridio all’esorcista Gabriele Amorth. Russell Crowe si trasforma nel prete che ha praticato più di 160.000 esorcismi per questo curioso horror satanico diretto da Julius Avery. Chiamato a intervenire su un ragazzo posseduto, il prete scopre una cospirazione che va avanti da secoli e che il Vaticano ha tentato in tutti i modi di nascondere. Più che L’esorcista di William Friedkin, siamo dalle parti di un Dan Brown che incrocia la Marvel con sprezzo del ridicolo. I veri esorcisti hanno pure protestato con un comunicato ufficiale perché ritengono che il film è “inattendibile” e “offensivo verso chi soffre”. Nel cast c’è anche Franco Nero nei panni del Papa.

Scordato

Orlando è un solitario accordatore di pianoforti tormentato da forti dolori alla schiena. Olga è un’affascinante fisioterapista che gli diagnostica una contrattura “emotiva” e gli chiede di portarle una sua foto da giovane per aiutarlo a risolvere i suoi problemi. L’insolita richiesta spinge Orlando a mettersi in viaggio verso Sud e a rivivere gli eventi salienti della sua vita. A sette anni da Onda su onda, Rocco Papaleo torna alla regia e fa debuttare Giorgia da attrice. Il risultato è una commedia colorata e malinconica “sull’aridità emotiva al tempo dei social”. Nel cast anche i giovani promettenti Simone Corbisiero e Angela Curri.

As bestas – La terra della discordia

L’imperdibile della settimana arriva dalla Spagna ed è il sesto lungometraggio di Rodrigo Sorogoyen, il regista di Madre e Il regno. In un paesino della Galizia vivono da molto tempo Antoine (Denis Ménochet) e Olga (Marina Foïs), una coppia francese che restaura vecchie case e coltiva biologicamente la terra sperando di ripopolare quei luoghi ormai disabitati. Quando una compagnia di energia eolica si propone per comprare i terreni della zona, l’opposizione dei due suscita ostilità e violenza da parte dei vicini. Un meraviglioso, cupo ed emozionante eco-thriller dalle suggestive atmosfere western, ispirato ad una storia vera: il caso della coppia olandese Martin Verfondern e Margo Pool, avvenuto nel 2010 a Santoalla.

Passeggeri della notte

Nella Parigi degli anni Ottanta, Elisabeth (Charlotte Gainsbourg) è appena stata lasciata dal marito e deve occuparsi da sola dei suoi due figli adolescenti, Matthias e Judith. Per sbarcare il lunario accetta un lavoro in un programma radiofonico notturno. È proprio qui che conosce Talulah (Noée Abita), una ragazza sbandata che decide di ospitare a casa sua. Da Mikhaël Hers, il regista di Amanda e Questo sentimento estivo, un dramma umano delicato e commovente sugli sconvolgimenti emotivi, il desiderio di libertà e l’ansia per il domani.

Vite da sprecare

La ricostruzione della strage di Alcamo Marina avvenuta il 27 gennaio 1976, quando i due giovani carabinieri Salvatore Falcetta e Carmine Apuzzo vengono assassinati a colpi di arma da fuoco ad Alkamar, una piccola caserma in provincia di Trapani. Alcuni ragazzi del posto, tra cui il muratore diciottenne Giuseppe Gulotta (a interpretarlo è Fulvio Emanuele), sono ingiustamente accusati e condannati per il massacro, ma sono innocenti. Dopo numerosi depistaggi, intercettazioni manipolate e diversi processi, la strage è ancora oggi irrisolta e nasconde un mistero che coinvolge servizi segreti, gruppi neofascisti e trafficanti di armi e droga. Non a caso l’opera seconda di Giovanni Calvaruso, il regista di 31 gradi Kelvin, arriva al cinema a cinque anni dalla sua realizzazione.

I Pionieri

Nella Sicilia democristiana a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, Enrico ha 12 anni e vive nel sogno comunista: il padre è un dirigente locale del PCI e la madre una fervente seguace. Enrico non ha amici a parte il “compagno” Renato: proprio con lui, decide di andare in campeggio da solo e rifondare i Pionieri, i vecchi scout comunisti estinti da decenni. L’incontro con il bullo Victor e l’americana Margherita cambierà tutto. Dopo una lunga serie di corti e documentari, Luca Scivoletto debutta nel lungometraggio adattando il suo romanzo omonimo pubblicato da Fandango Libri nel 2019: una commedia autobiografica nostalgica, un racconto di formazione fresco e sincero, con un gruppo attori giovani e bravissimi.

The Beat Bomb

Ferdinando Vicentini Orgnani dedica il suo ultimo documentario alla Beat Generation e alla figura fondamentale del poeta Lawrence Ferlinghetti, scomparso nel 2021. Al centro del lavoro il potere delle avanguardie e le posizioni poetiche e politiche di Ferlinghetti, da sempre schierato contro il “military-industrial complex”, la potente lobby militare-industriale che riunisce gruppi industriali e politici del Congresso. Nel cast, tra interviste, letture di poesie e contributi vari, spiccano Jack Hirschman, Amanda Plummer, Joanna Cassidy, Michele Placido, Tony Lo Bianco e Paolo Fresu.