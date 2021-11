Di cosa parla il nuovo programma di Franca Leosini

Sembra quasi un ‘sequel’ cinematografico, ma in versione piccolo schermo, il nuovo programma di Franca Leosini intitolato “Che fine ha fatto Baby Jane?”, in onda giovedì il 4 e l’11 novembre su Rai3 in prima serata. L’argomento che l’iconica presentatrice e giornalista tratterà, infatti, manterrà il filo conduttore con Storie Maledette, il programma che ha raccontato pagine di cronaca ed eventi drammatici dal punto di vista dei protagonisti e ‘antagonisti’.

“Come vivono oggi i protagonisti di “Storie Maledette?” Cosa ne è stato di loro? Dove sono? Cosa fanno? – si legge nell’area stampa del sito della Rai – Ma dopo aver riacquistato la libertà, in che misura sono riusciti a riprendersi la vita, quella loro esistenza, spezzata insieme ad altre, dall’antica colpa? Il tempo è riuscito a mitigare il dolore e il rancore di chi a causa loro ha sofferto, oppure il passato continua a presentare loro il conto, rifiutando ogni riscatto alla colpa?“

‘Che fine ha fatto Baby Jane’, il nuovo programma di Franca Leosini, si farà forza di un grande impatto visivo per raccontare vicende umane e giudiziarie: una vera e propria ‘immersione’ narrativa, complice il mix di materiali di repertorio e docufiction e il piglio deciso della padrona di casa.

Le puntate saranno due, e sarà possibile anche ascoltarle su RaiPlay Radio in formato podcast: la prima, in onda giovedì 4 novembre alle 21.20, “Si chiamava Rosa, era mia madre”, con protagonista Filippo Addamo (che avevamo già visto sul piccolo schermo al fianco della conduttrice ben 17 anni fa, quando aveva 23 anni, nel penitenziario Bicocca di Catania con l’accusa di aver sparato a sua madre un colpo di pistola e averla uccisa), uscito dal carcere dopo il terribile gesto e la relativa reclusione da scontare.