Una femmina, trailer del film su donne e ‘Ndrangheta al cinema dal 17 febbraio

Una femmina, film d’esordio del regista Francesco Costabile, interpretato da Lina Siciliano, presentato in anteprima al Festival di Berlino 2022.

Da una sceneggiatura di Lirio Abbate, Francesco Costabile, Serena Brugnolo e Adriano Chiarelli, il film è liberamente ispirato al romanzo di Lirio Abbate “Fimmine Ribelli”, la storia della vendetta e della rivalsa della sedicenne Rosa, la cui madre è stata uccisa dai suoi familiari mafiosi perché diventata collaboratrice di giustizia.

“Non potevamo trovare un’anteprima internazionale più appropriata,” dichiara il regista Francesco Costabile: “Una femmina è un film dove la violenza sul corpo delle donne è al centro della narrazione. Quella di Rosa è la storia di tante donne che si ribellano a destini già segnati. Per me è un onore esordire in un Festival così attento alle politiche di genere. Siamo entusiasti per questo felice approdo”.

Una storia di vendetta e di rivalsa al cinema dal 17 febbraio

Protagonista del film Lina Siciliano, nel ruolo di Rosa, una giovane ragazza ribelle sconvolta dalla prematura perdita della madre. Tra gli interpreti principali Fabrizio Ferracane, Anna Maria De Luca, Simona Malato, Luca Massaro, Vincenzo Di Rosa e Mario Russo.

Il film è prodotto da Attilio De Razza, Pierpaolo Verga, Nicola Picone, Edoardo De Angelis, una produzione Tramp Limited e O’ Groove in collaborazione con Medusa Film e Amazon Prime Video. Distribuito da Medusa, Una femmina esce nelle sale al cinema da Giovedì 17 febbraio, successivamente disponibile su Amazon Prime Video.

Trailer ufficiale di Una femmina, di Francesco Costabile

Rosa è una ragazza inquieta e ribelle, vive con sua nonna e suo zio in un paesino della Calabria, tra monti e fiumare secche. La sua quotidianità viene improvvisamente stravolta da qualcosa che emerge dal suo passato, un trauma che la lega indissolubilmente alla misteriosa morte di sua madre. Quando Rosa si ritrova vittima di un destino già segnato, decide di tradire la sua famiglia e cercare la propria vendetta di sangue. Ma quando questa famiglia è la ‘Ndrangheta ogni passo può rivelarsi fatale.

