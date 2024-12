Qual è il miglior film italiano di Natale per incassi al botteghino? La classifica

Passato Santo Stefano e con il Capodanno in arrivo, qual è il miglior film italiano di Natale negli incassi al botteghino? La classifica Cinetel al 27 dicembre, quindi ancora parziale, fa registrare un andamento positivo per la maggior parte dei titoli nostrani sbarcati in sala nel periodo delle feste. Settimane di agguerrita concorrenza perché Mufasa – Il re leone, animazione Disney in CGI di Barry Jenkins, è il campione d’incassi del momento con 9,1 milioni di euro.

Ecco il miglior film italiano di Natale negli incassi

È Io e te dobbiamo parlare il miglior incasso italiano di Natale 2024: la commedia crime di e con Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni è arrivata a guadagnare 3,9 milioni di euro. Sfiorando i 4 milioni in otto giorni e superando i 513mila spettatori, Io e te dobbiamo parlare si conferma il film italiano più visto nei giorni festivi.

“La nostra commedia a Natale è stata premiata dal pubblico. Grazie! È davvero per me un regalo di Natale meraviglioso: ed è anche l’unico regalo che non cambierei mai!!!”, ha commentato Alessandro Siani. “Grazie a tutti! Siamo davvero felici che il pubblico si stia divertendo così tanto, era proprio nostra intenzione fare un film allegro e spensierato e regalare un po’ di leggerezza”, ha aggiunto Leonardo Pieraccioni.

Gli incassi al cinema di Natale 2024: la classifica

Alle spalle di Io e te dobbiamo parlare si piazzano due film italiani, il primo uscito il 19 dicembre come Siani e Pieraccioni e il secondo proprio a ridosso di Natale. Diamanti di Ferzan Özpetek, racconto corale al femminile con un cast che vanta 18 attrici da Luisa Ranieri e Jasmine Trinca a Elena Sofia Ricci e Milena Vukotic, tocca quota 3,2 milioni di euro e 443mila presenze. Cortina Express di Eros Puglielli, il cinepanettone 2.0 con Christian De Sica e Lillo, è partito con 1,7 milioni e quasi 220mila spettatori nei suoi primi quattro giorni di programmazione.

La vera sfida per i tre film italiani di Natale è tenere testa alle novità che debuttano in sala dal 1° gennaio 2025. A Capodanno tocca infatti a Dove osano le cicogne di Fausto Brizzi con protagonista Angelo Pintus, che però dovrà vedersela con pezzi da novanta come Better Man di Michael Gracey (il biopic su Robbie Williams in versione “scimmia sfacciata”), Maria di Pablo Larraín con Angelina Jolie nei panni della Callas e gli italiani Pierfrancesco Favino, Valeria Golino e Alba Rohrwacher nel cast, Sonic 3 – Il film di Jeff Fowler e Nosferatu di Robert Eggers.