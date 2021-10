Il nuovo Superman è bisessuale e combatte contro i cambiamenti climatici

Fa discutere il quinto volume di "Superman: Son of Kal-El", l'albo di DC Comics in cui il figlio di Clark Kent ha una relazione con un uomo

Jonathan Kent, il nuovo Superman figlio di Clark e Lois Lane, è bisex ed ecologista. Lo rivela DC Comics annunciando questa clamorosa novità in vista dell’uscita del prossimo albo, Superman: Son of Kal-El #5, disponibile nelle fumetterie a partire dal 9 novembre. La scelta di trasformare il supereroe in un paladino dell’orgoglio gay e delle politiche green non è narrativa ma puramente ideologica, come rivela l’autore Tom Taylor.

Il nuovo Superman è bisessuale e green

“L’idea di sostituire Clark Kent con un altro eroe bianco etero mi sembrava un’occasione mancata – racconta lo sceneggiatore in un’intervista al New York Times –. Il nuovo Superman doveva sapere affrontare nuovi nemici, problemi del mondo reale, per sconfiggerli da supereroe quale è”.

Jonathan, il discendente del mitico Clark Kent, ha ereditato dal padre il mantello, i poteri e la missione di salvare il mondo. Al suo fianco, tuttavia, non ha una donna reporter ma un amico speciale: il giovane giornalista Jay Nakamura.

Nel corso delle loro avventure, i due matureranno un legame sempre più profondo e arriveranno presto a baciarsi, come si vede in una tavola promozionale prontamente anticipata dalla casa editrice statunitense.

Il bacio tra Jon Kent e Jay Nakamura (foto: DC Comics)

Jon, il figlio di Superman è Lgbtq e combatte i cambiamenti climatici

Il fumetto mostrerà l’amicizia e l’intesa di Jon e Jay che diventa romantica dopo che il giornalista si prende cura dell’Uomo d’Acciaio, svuotato mentalmente e fisicamente dal lavoro per tenere tutto il pianeta al sicuro.

Ma le novità non finiscono qui. Oltre alla svolta Lgbtq+, il fumetto aggiunge un altro elemento che tiene al passo coi tempi il personaggio creato da Jerry Siegel e Joe Shuster nel 1933. Il nuovo Superman combatte contro i cambiamenti climatici e il riscaldamento globale.

“Superman è sempre stato sinonimo di speranza, verità e giustizia – specifica Taylor in una nota –. Oggi quel simbolo rappresenta qualcosa di più. Oggi, più persone possono rivedersi nel supereroe più potente dei fumetti”. “Sono incredibilmente onorato di lavorare al fianco di Tom nella serie Superman: Son of Kal-El – aggiunge il disegnatore John Timms –, che mostra Jon Kent affrontare la sua complessa vita moderna, salvando anche il mondo dalle sue più grandi minacce”.