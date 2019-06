10 giugno 2019, ecco com’è Nadia Toffa a 40 anni: la celebre presentatrice de Le Iene, da due anni in lotta contro un tumore, ha pubblicato una foto per celebrare la cifra tonda. Il tono è quello coraggioso, entusiasta ed energico a cui siamo abituati: «Ciao amici carissimi, finalmente ci siamo liberati dei primi 40 anni…ricchi di emozioni anche grazie a voi, ma le emozioni certo non finiscono qui» scrive così sul suo profilo Instagram, pubblicando uno scatto particolarmente sorridente.

Il messaggio di Nadia Toffa a 40 anni: “Ho affrontato tante difficoltà”

Solo poche settimane fa la Iena raccontava ai suoi follower una ‘tappa’ del suo percorso di terapia: “Lui si chiama @dottfabrizio un mio grande amico ma soprattutto un grande professionista; colui che mi ha letteralmente rimesso in piedi dopo l’intervento e la chemioterapia. La sua riabilitazione mi ha donato nuova linfa. Sapete bene che non ho interessi di alcun tipo ma dico sempre la pura e semplice verità”

Nel messaggio di Nadia Toffa a 40 anni c’è anche qualche aggiornamento sul suo stato di salute attuale: l’autrice di Fiorire D’Inverno, infatti, dopo aver annunciato al mondo il suo compleanno, ha ammesso «Affronto le mie difficoltà ogni giorno con il sostegno della mia famiglia e dei miei amici.Vi abbraccio con tutta la forza che ho per gli splendidi messaggi che mi state scrivendo. Mi rimarranno a lungo nel cuore.

La vita sentimentale della presentatrice

Di recente, durante un’intervista, la conduttrice de Le Iene ha anche raccontato della sua ultima parentesi sentimentale, una relazione naufragata per la ‘poca cura’: «Beh l’ho lasciato perché non si è ricordato manco di un controllo; non mi ha mai accompagnata a una chemioterapia. Torno a ballare da sola. Decisamente!Via tutti i rami secchi, avanti solo quello che ci fa stare bene e che sia positivo. Meglio soli»