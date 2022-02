Sul set di Un Messicano sulla Luna, la commedia con Alessio Lapice una coproduzione internazionale Solaria Film

Un Messicano sulla Luna, è la nuova commedia co-diretta da José Luis Yanes e Cecilia Guerrero, una nuova co-produzione internazionale per Solaria Film di Emanuele Nespeca ambientata a Comala, Stato di Colima, Messico Occidentale.

Dopo il successo ottenuto con il film per ragazzi Glassboy, coprodotto con partner svizzeri e austriaci, Solaria Film ha iniziato le riprese della commedia Un Messicano sulla Luna, co-produzione internazionale con la messicana Arte Mecànica, una delle società più attive nello sviluppo e nella produzione del cinema indipendete del Paese centro americano.

“Un Messicano sulla Luna” – ha spiegato Nespeca di Solaria Film – “è un’opportunità importante per consolidare l’impegno della nostra società nella collaborazione in progetti con il Latino America. Dopo aver realizzato una coproduzione con il Cile nel 2019, coprodurre con il Messico è sicuramente un tassello significativo per la nostra società. La buona qualità del progetto nato dal connubio fra le due aziende produttrici, fa si che il film abbia tutte le carte in regola per attirare l’attenzione della critica e partecipare a festival internazionali che ne permetteranno un ampliamento della visibilità per una migliore circuitazione e vendita.”

Le riprese, iniziate lo scorso 17 febbraio, proseguiranno fino al prossimo 28 marzo nello Stato di Colima e vedono sul set l’attore Alessio Lapice, stella della televisione e del cinema italiano (Diabolik, Il Primo Re, Imma Tataranni).

Prodotto da Emanuele Nespeca e Ozcar Ramírez González, Un Messicano sulla Luna, vede nel cast anche l’attore messicano Hector Jimenez (Super Nacho, Che Fine ha Fatto Sara?) nei panni del protagonista.

Il film segue la storia di Simón (Hector Jimenez), un giornalista che durante il giorno scrive storie sensazionali per il giornale locale e la sera serve ai tavoli del ristorante di sua moglie Mary. Simón è in competizione per un posto da cronista in un prestigioso giornale, deve solo riuscire a consegnare, lo stesso giorno dello sbarco dell’Apollo 11 sulla luna, un articolo che dimostri il suo talento. Durante una cena con amici Simón ascolta involontariamente una storia che potrebbe portarlo non solo alla posizione di cronista, ma al successo e alla fama che ha sempre sognato.

Neil Armstrong, l’uomo che per primo metterà piede sulla Luna, è in realtà messicano. Simón sente che sotto quel pettegolezzo potrebbe nascondersi qualcosa di vero e intravede la possibilità di ottenere non solo il posto agognato, ma anche il tanto desiderato apprezzamento di suo padre. Simón, insieme a Carlo (Alessio Lapice), suo compagno di avventure, decide quindi di partire alla volta di Llano Grande, una piccola città nel sud di Jalisco per scoprire la verità sul presunto Neil Armstong.