Jason Momoa si unisce al cast di Fast & Furious 10

Jason Momoa sarà il villain del decimo capitolo del franchise di Fast & Furious accogliendo tra le sue fila una star del DC Universe.

Mentre Dwayne “The Rock” Johnson ha dichiarato pubblicamente che non tornerà nel franchise nonostante le suppliche di Vin Diesel. L’ex stella della WWE ha recitato assieme a Jason Statham nello spin-off Hobbs & Shaw, ma ha espresso candidamente il suo desiderio di voler rimanere lontano dal franchise principale. Fast & Furious ha così ritrovato nuovi muscoli per il suo decimo capitolo. La star di Aquaman Jason Momoa sarà l’ultimo attore protagonista ad unirsi al cast di Fast & Furious 10.

Secondo THR, Momoa sta concludendo l’accordo per entrare a far parte del franchise cinematografico di grande successo e potrebbe essere pronto ad interpretare il ruolo di uno dei cattivi del film capeggiato ancora una volta da Vin Diesel.

Il decimo capitolo della saga Fast & Furious sarà diretto ancora una volta da Justin Lin, sotto contratto anche per l’ultima puntata, mentre Chris Morgan è incaricato di scrivere il penultimo film. Anche se il cast ufficiale non è stato annunciato, gli ex interpreti del franchise Vin Diesel, Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Ludacris, Nathalie Emmanuel e Sung Kang dovrebbero essere riconfermati per i rispettivi ruoli.

Jason Momoa in Aquaman

Basato sui personaggi creati da Gary Scott Thompson, l’ultima puntata ha portato la famiglia in giro per il mondo da Londra a Tokyo, dall’America Centrale a Edimburgo, e da un bunker segreto in Azerbaigian alle strade brulicanti di Tbilisi. Lungo la strada, i vecchi amici risorgeranno, i vecchi nemici torneranno, la storia verrà riscritta e il vero significato della famiglia sarà messo alla prova come mai prima d’ora.

Il fortunato franchise è iniziato nel 2001, con l’uscita del primo Fast & Furious, a cui hanno fatto seguito numerosi sequel, diventando nel corso degli anni una saga miliardaria al box-office ed è già stato annunciato un undicesimo capitolo. Inoltre, ai numerosi sequel e spin-off, vanno aggiunti i proventi dalle vendite di videogiochi e del merchandising, arrivando attualmente all’astronomico incasso complessivo mondiale di oltre 6 miliardi di dollari.