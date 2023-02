Ci siamo, volenti o nolenti la prima puntata di Sanremo 2023 è alle porte: mamma Rai si prepara a far partire la truppa del Festival della Canzone Italiana capitanata da Amadeus. Durante l’ultima conferenza stampa, il direttore e presentatore della kermesse ha annunciato ufficialmente che per l’esordio dello show ci sarà per la prima volta il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura: “È un segno importante di vicinanza al mondo dello spettacolo” commenta il presentatore, nonché “l’occasione per celebrare il 75/o anniversario della Costituzione Italiana e – aggiunge – non c’era modo migliore di farlo invitando Roberto Benigni“.

Ecco quindi come si aprirà la prima puntata di Sanremo, e non solo: pare che il mitico Gianni Morandi abbia preparato una sua personale esibizione dell’Inno di Mameli. E dei cantanti in gara cosa si sa? Innanzitutto che ad aprire le danze della gara è Anna Oxa – benché la cantante pare abbia avuto un po’ di febbre, circostanza che le ha impedito di sfilare insieme a tutti gli altri concorrenti sul green carpet di lunedì 6 febbraio.

La scaletta delle esibizioni (in ordine di performance) dei primi 14 artisti che si esibiranno durante la prima puntata di Sanremo

Successivamente, in ordine di apparizione, vedremo:

gIANMARIA

MR.RAIN

MARCO MENGONI

ARIETE

ULTIMO

COMA_COSE

ELODIE

LEO GASSMAN

CUGINI DI CAMPAGNA

GIANLUCA GRIGNANI

OLLY

COLLA ZIO

MARA SATTEI



Presenti naturalmente in conferenza stampa le 4 conduttrici (Paola Egonu, Francesca Fagnani, Chiara Francini e Chiara Ferragni, che sarà presente sicuramente anche durante la serata finale: “Non sono una conduttrice, non sono un’attrice – ha detto alla stampa – cercherò di portare me stessa e di mettercela tutta. Penso sarà un bello spettacolo“