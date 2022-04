Studio Battaglia 2 si farà? Dagli ascolti alle parole del cast, tutto lascia pensare di sì

Il pubblico di Rai 1 avrà la possibilità di vedere Studio Battaglia 2? Tutto lascia pensare di sì, a partire dai risultati degli ascolti. Il convincente remake italiano di The Split prodotto da Palomar e Tempesta ha chiuso la prima stagione martedì 5 aprile con un finale da 4,2 milioni di spettatori, raccogliendo il 19,7% di share e mettendosi dietro Manchester City-Atletico Madrid di Champions League e La Pupa e il Secchione Show. Il legal drama ha confermato l’ottima media di 4,1 milioni di telespettatori e share al 18,8%.

Studio Battaglia 2 si farà? Le anticipazioni

Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma tutto lascia pensare che la seconda stagione si farà. Il finale aperto e le linee narrative delle quattro protagoniste interpretate da Barbora Bobulova, Miriam Dalmazio, Marina Occhionero e Lunetta Savino offrono svariate possibilità di racconto.

Bisogna inoltre considerare che l’originale The Split, una creazione della geniale sceneggiatrice Abi Morgan, va in onda su BBC One dal 2018. Le prime due stagioni sono state un successo di pubblico e critica e la terza è attualmente in programmazione nel Regno Unito con un finale di stagione previsto il prossimo 9 maggio. Di materiale dal quale attingere la sceneggiatrice Lisa Nur Sultan e il regista Simone Spada ne hanno quindi parecchio.

Come nella serie inglese, la seconda stagione dovrebbe seguire la causa di separazione tra una famosa conduttrice televisiva e suo marito, mentre il privato delle avvocate è incentrato sulle relazioni di Anna, divisa tra Alberto (Thomas Trabacchi) e Massimo (Giorgio Marchesi), e sulla nuova vita di Marina.

Le quattro protagoniste di Studio Battaglia (foto: Palomar Production)

Studio Battaglia 2 ci sarà? Parlano le protagoniste

Raggiunte da Fanpage, le attrici protagoniste si dichiarano più che disposte a proseguire la serie. “Non sono io a poterla confermare, ma ovviamente ci speriamo”, dice la Bobulova. “Spero proprio che la seconda stagione si farà. È sul tavolo della produzione, è nei piani e io spero di potermi ancora divertire con questo personaggio”, si augura la Savino.

“Probabilmente, le persone riescono ad affezionarsi di più con una storia come la nostra in questo momento. Seconda stagione? Ci sono tutti gli elementi per ritornare”, precisa la Dalmazio. “Ho lavorato benissimo con tutte, c’è stata una grande solidarietà femminile”, fa sapere la Occhionero.

Considerata la disponibilità delle quattro, se a breve arriverà la conferma da parte della Rai e andrà tutto secondo i piani, la seconda stagione di Studio Battaglia potrebbe tornare nel 2023 o nel 2024.