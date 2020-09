Splendida, talentuosa e versatile: è un’ottima notizia quella che Paola Cortellase torna in TV! Da lunedì 14 settembre, infatti, la presentatrice/attrice (vista di recente in ‘Figli’ di Mattia Torre) vestirà i panni di Petra Delicato, protagonista di una crime story trasmessa da Sky.

Paola Cortellesi torna in TV: tutti i dettagli sulla nuova serie TV che vi terrà incollati al piccolo schermo

Ambientata a Genova (nel tentativo di ricreare un’atmosfera da città spagnola), ‘Petra’ andrà in onda ogni lunedì per 4 settimane alle 21.15 su Sky Cinema Uno, per essere poi disponibile anche on demand e in streaming su Now Tv: ma di cosa tratterà questa mini-saga? Innanzitutto va detto che la storia è ispirata dai romanzi di Alicia Gimenez-Bartlett, scrittrice spagnola che ha voluto elogiare pubblicamente la mitica attrice italiana: “Non è una Barbie, simpatica ma dura, proprio come la mia Petra“.

Ed anche il personaggio con cui Paola Cortellesi torna in TV è stato di particolare gradimento per la stessa protagonista: “Petra Delicado non si pone come un personaggio femminista, perché lo è già dentro di sé. Non fa un manifesto delle sue scelte perché le ha già vissute“, descriva il volto di ‘Nessuno mi può giudicare’.

Trama, cast, regia e trailer della nuova serie Sky

Durante le puntate verrano narrati quattro misteri da risolvere: ad occuparsene, per l’appunto, Petra (Cortellesi) ed il vice ispettore Antonio Monte (Andrea Pennacchi). La regia è di Maria Sole Tognazzi. Siete curiosi?

Eccovi il trailer per gustarvi un po’ di anteprima: