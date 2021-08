Il post di Madame sugli uomini va contro il femminismo?

Una strana polemica aleggia sul web in seguito ad un post particolarmente elogiativo di Madame sugli uomini. La cantante, che solo un mese fa ha fatto parlare di sé per la sua reazione piccata ad un ‘fan’ che le ha chiesto di farsi una foto insieme, è di nuovo sulla bocca di tutti, stavolta per essere andata contro un certo tipo di discorso di empowerment femminile.

Fateci sapere cosa ne pensate della critica:

L’elogio di Madame sugli uomini e sulla loro bellezza fa arrabbiare le donne che la seguono

Rivelazione di Sanremo 2021, l’autrice della struggente voce ha scritto una sua riflessione molto accorata: “Farò un elogio degli uomini per ringraziarli della loro bellezza, della loro fragilità, della loro forza, del loro amore. Ovviamente ce l’ho già, ‘farò’ inteso come in futuro sarà di tutti. Purtroppo involontariamente possiamo maturare una sorta di timore per gli uomini. Il terrore, a volte, dei loro occhi, dei loro pensieri. Ma far di tutta l’erba un fascio è sempre stato lo sport dei superficiali. Gli uomini sono bellissimi. Viva gli uomini, viva i loro corpi, viva le loro anime“.

Una vera e proprio dedica appassionata al sess0 opposto che però ha fatto storcere un bel po’ di nasi. Riuscite ad individuare quale frase scritta da Madame sugli uomini sembra ‘rischiosa’? Ve lo diciamo noi, quella sul timore “maturato involontariamente” che le donne hanno dei maschi. Ed ecco che spuntano commenti avversi, che l’accusano di delegittimare, invece, la disparità di genere e le relazioni a volte non equilibrate.

Cos’ha risposto la cantante ai fan che l’hanno pesantemente criticata

Ma ecco che arriva subito la risposta: “Il problema di voi amici polemici è che non sapete parlare, ma nemmeno pensare alle cose, ai fatti, alle persone belle e positive che la vita vi mette davanti. Vi concentrate sul sesso, sull’orientamento, sulla provenienza… Non riuscite mai a parlare delle persone!“. E per finire, una riflessione che ‘capovolge’ la questione: “Ma voi giurati, sapete che il femminismo è la parità dei sessi? Che se non ripettato un uomo siete anti-femministi voi? Sapete che io sono una donna libera e posso elogiare un uomo bellissimo? Viva gli uomini! Viva le loro anime! Viva i loro corpi””. E per chi non fosse contento… “Se volete sentirmi parlare di una donna perché è più safe alle vostre orecchie, c’è ‘Marea’, il mio ultimo singolo, ‘Voce’, ‘Nud4’ e tanto altro“.