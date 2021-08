Francesca Chillemi e Can Yaman fanno coppia in una nuova fiction

Francesca Chillemi e Can Yaman si preparano a diventare la coppia d’oro della televisione italiana. L’attrice ex Miss Italia e la star turca saranno i protagonisti di Viola come il mare, la nuova fiction prodotta da Lux Vide in collaborazione con RTI. L’uomo più desiderato dei social, dove conta oltre 8 milioni di follower soltanto su Instagram, e l’amata Azzurra di Che Dio ci aiuti sono pronti a incontrarsi sul set della serie tv, le cui riprese inizieranno a fine settembre tra Roma e Palermo.

Francesca Chillemi e Can Yaman insieme in tv

Viola come il mare mischia commedia e giallo e porta sugli schermi il romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini, pubblicato da Sellerio. La protagonista è Viola, una donna romana che si è trasferita da tempo a Palermo. La giornalista lavora in tv ed è un famoso volto del piccolo schermo.

Purtroppo soffre di un curioso disturbo della percezione: la sinestesia. Viola associa i giorni della settimana a particolari forme geometriche, le lettere dell’alfabeto a precisi colori, le parole a uno specifico odore o sapore. Alla sinestesia si accompagna pure una più grave malattia degenerativa, i “neuroni bucati”, che, senza disabilitarla, determinano il suo strano modo di muoversi.

Un giorno, Viola finisce a seguire per il suo programma un caso di cronaca: la morte di Romina, una ventenne di buona famiglia morta strangolata. Il principale sospettato è Zefir, un celebre cantautore. Coprendo ogni pista, l’ex caporedattore Santo la mette in contatto con un suo amico, un poliziotto che lei chiama Zelig perché, come nel film di Woody Allen, si trasforma e cambia colore a seconda del contesto in cui si trova. Sarà l’inizio di una strana indagine sul tema della colpa e dell’innocenza.

Francesca Chillemi e Can Yaman (foto: Instagram @francescachillemi___ @canyaman)

Viola come il mare: trama e quando esce la fiction

La trama di Viola come il mare è quindi un “light crime”, come lo definisce Lux Vide. La fiction non ha ancora una data d’uscita ufficiale: con tutta probabilità, la serie tv arriverà su Canale 5 nel 2022.

È una coppia inedita quella formata dalla vicepreside Monica de L’isola di Pietro e dal futuro interprete di Sandokan. Prodotta da Matilde e Luca Bernabei, Viola come il mare vede infatti per la prima volta insieme Chillemi e Yaman.

Per l’attore turco è anche un’altra prima volta: reciterà in italiano, come annuncia con questo post su Instagram.