Sabrina Ferilli “sei più brava ad allargare le gambe”: la risposta dell’attrice all’hater è da applausi

Per dirla con Trilussa, quanno ce vò, ce vò. Deve averlo pensato Sabrina Ferilli quando ha fatto l’accesso al suo profilo Instagram e si è ritrovata l’insulto pesante di un hater arrivato ad una sua foto dopo l’ultima puntata di Tú sí que vales. “Sei più brava ad allargare le gambe che a recitare! Grande”, le scrive un utente che si presenta sotto mentite spoglie.

Sabrina Ferilli, Instagram un covo di hater: la sua risposta

Invece di cancellare quel commento volgare, la Ferilli decide di rispondere per le rime. “Grazie. Ho imparato da tua madre”, la secca replica dell’attrice. La foto e il video postati dal dietro le quinte di Tú sí que vales fanno il pieno di apprezzamenti illustri.

“Bellissima”, le scrive la collega Greta Scarano. “Bella dalla cima dei capelli fino alla punta dei piedi”, è il complimento di Sandra Milo. “Sabrina sei topperia pura”, commenta Myss Keta citando il titolo del suo ultimo album.

Non è la prima volta che Sabrina Ferilli sbotta così apertamente. Nel corso della puntata del 22 ottobre di Tú sí que vales, a mandarla su tutte le furie è stata la spocchia del concorrente Salvatore Lo Iacono, in arte Salvo by Night.

“Io ho iniziato portando i cappuccini sul set agli attori. Tu stai qua, non ti conosce nessuno e parli come Gesù Cristo, ma dateve na regolata che state a manna’ er mondo sottosopra”, la sua risposta “de core” al malcapitato Salvo.

Sabrina Ferilli a Tú sí que vales

Sabrina Ferilli, Tú sí que vales e poi ancora Tognazzi-Izzo

Ferilli è a capo della giuria popolare di Tú sí que vales, il programma del sabato sera di Canale 5 che sta rivaleggiando con Ballando con le stelle in una serrata corsa agli ascolti. Il varietà di Maria De Filippi si conclude il 19 novembre con l’ultima puntata che decreterà il vincitore della nona edizione tra i 12 artisti che hanno strappato il pass per la finalissima.

Chiusa quest’ennesima esperienza televisiva, la Ferilli sarà impegnata con la nuova miniserie di Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Le riprese inizieranno a gennaio e la fiction arriverà sugli schermi nel 2023. Dopo L’amore strappato e Svegliati amore mio, sarà la terza collaborazione consecutiva tra l’attrice e la coppia di sceneggiatori e registi.