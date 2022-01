Film e serie tv in uscita su Netflix a gennaio 2022 (4/4)

Film e serie tv in uscita su Netflix a gennaio 2022 tutta la programmazione con trame, trailer, cast e data di uscita. Si arricchisce così di nuovi titoli il ricco catalogo Netflix, leader in Italia per la visione di film e serie TV in streaming senza limiti e senza interruzioni pubblicitarie.

Serie tv: Soy Georgina

Cinque anni fa l’amore ha cambiato la vita di Georgina Rodríguez. Ora è il momento di scoprire il lato personale della donna dietro le copertine, le storie di Instagram e i red carpet. Il suo è stato un cambiamento di vita e di abitudini drastico, che può essere sintetizzata con queste parole: “Sono passato dal vendere oggetti di lusso a indossarli sul tappeto rosso. Ho milioni di follower e sono la donna dell’uomo più seguito al mondo”. L’impatto con lo stile di vita di Cristiano Ronaldo, calciatore dal patrimonio eccezionale che solo dai proventi della sua professione sportiva ha guadagnato circa 1 miliardo di euro durante la sua carriera, anche considerando pubblicità, sponsorizzazioni e investimenti, è stato a dir poco traumatico per Georgina.

In uscita su Netflix da Giovedì 27 gennaio 2022

Film: Marilyn ha gli occhi neri

Clara e Diego sono i protagonisti di questo film che ha la regia di Simone Godano. Entrambi con un vissuto molto caotico e particolare, entrambi con problemi di salute mentale di varia natura. Si incontrano in un centro di riabilitazione in cui, tra le altre cose, fanno anche terapia di gruppo. I due personaggi risultano apparentemente distanti ma in realtà trovano molte cose in comune. Tra queste, una sfida da affrontare e vivere insieme: aprire un ristorante aperto al pubblico all’interno di un locale del centro di riabilitazione. Tutto parte dalla creatività e vitalità di Clara. Dotata di molta, forse troppa, fantasia, inizia a scrivere tantissime recensioni sul fantomatico ristorante (prima ancora di iniziare qualsiasi tipo di progetto), pubblica foto accattivanti e, soprattutto, dà il nome alla sua piccola creazione di fantasia: il “Monroe”.

In uscita su Netflix da Giovedì 27 gennaio 2022

Serie Tv: Chosen – Prescelta

Chosen – Prescelta è una serie TV con Malaika Mosendane, Andrea Heick Gadeberg, Andreas Dittmer, Albert Rudbeck Lindhardt, Mohamed Djeziri, Anders Heinrichsen. La sceneggiatura è stata scritta da Jannik Tai Mosholt, Kaspar Munk. I produttori esecutivi sono Jannik Tai Mosholt, Kaspar Munk. La colonna sonora è stata composta da August Fenger.

In uscita su Netflix da Giovedì 27 gennaio 2022

Film: Macchine Mortali

Centinaia di anni dopo che un evento catastrofico ha distrutto ogni forma di civiltà, la misteriosa giovane Hester Shaw sembra l’unica in grado di fermare un gigantesco predatore su ruote.

In uscita su Netflix da Venerdì 28 gennaio 2022

Serie Tv: The Orbital Children

Nel 2045 due bambini nati sulla Luna e tre provenienti dalla Terra cercano di sopravvivere quando rimangono bloccati in seguito a un incidente avvenuto nella loro stazione spaziale.

In uscita su Netflix da Venerdì 28 gennaio 2022

Serie Tv: La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra (Stagione 1)

Per la sconsolata Anna (Kristen Bell) i giorni sono sempre uguali e lei li trascorre in compagnia del vino, con lo sguardo fisso fuori dalla finestra mentre osserva la vita che scorre senza di lei. Quando però un affascinante vicino (Tom Riley) si trasferisce dirimpetto con l’adorabile figlia, Anna incomincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Poi però assiste a un orribile omicidio… o forse no? La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra debutta il 28 gennaio, solo su Netflix.

In uscita su Netflix da Venerdì 28 gennaio 2022

SEGUE PARTE 2