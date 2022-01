Film e serie tv in uscita su Netflix a gennaio 2022 (1/4)

La programmazione con trame, trailer, cast e relative date di uscita dei film e serie tv in uscita su Netflix a gennaio 2022. Si arricchisce così di nuovi titoli il ricco catalogo Netflix, leader in Italia per la visione di film e serie TV in streaming senza limiti e senza interruzioni pubblicitarie.

Film: Mother/Android

Thriller/Fantascienza diretto da Mattson Tomlin con Chloë Grace Moretz, Algee Smith, Raúl Castillo.

In un mondo postapocalittico scosso da una violenta rivolta di androidi, una giovane incinta e il suo compagno cercano disperatamente di mettersi in salvo.

In uscita su Netflix da venerdì 7 gennaio 2022.

Film: Una festa esagerata

Commedia diretta e interpretata da Vincenzo Salemme e con Tosca D’Aquino, Massimiliano Gallo e Nando Paone.

La famiglia Parascandolo investe denaro e tempo nella preparazione della festa di diciottesimo compleanno della figlia Mirea per affermarsi socialmente. Alla vigilia dell’evento, tuttavia, molte cose iniziano ad andare per il verso sbagliato.

In uscita su Netflix da venerdì 7 gennaio 2022.

Film: Puoi baciare lo sposo

Commedia/Romantico diretto da Alessandro Genovesi con Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Salvatore Esposito, Cristiano Caccamo, Dino Abbrescia, Diana Del Bufalo, Beatrice Arnera, Rosaria D’Urso con Antonio Catania e la partecipazione di Enzo Miccio.

Antonio porta il neo fidanzato Paolo al suo paese d’origine per presentargli i genitori tradizionalisti, Antonio (Cristiano Caccamo) ha finalmente trovato l’amore della sua vita, Paolo (Salvatore Esposito), con il quale convive felicemente a Berlino. Nell’entusiasmo di una tenera dichiarazione d’amore, Antonio chiede a Paolo di sposarlo ma ora viene il momento di affrontare le due famiglie. Decidono quindi di partire insieme per l’Italia, destinazione Civita di Bagnoregio, dove vivono i genitori di Antonio: la madre Anna (Monica Guerritore) e il padre Roberto (Diego Abatantuono), Sindaco progressista del paese che ha fatto dell’accoglienza e dell’integrazione i punti di forza della sua politica. Ai due innamorati si uniscono, per un viaggio pieno di rivelazioni e sorprese, la loro bizzarra amica Benedetta (Diana Del Bufalo) e il nuovo coinquilino Donato (Dino Abbrescia). Anna accetta subito l’intenzione del figlio di unirsi civilmente a Paolo a patto che vengano rispettate tutte le tradizioni e alcune condizioni: alle nozze dovrà partecipare la futura suocera, bisognerà invitare tutto il paese, dell’organizzazione se ne dovrà occupare Enzo Miccio, wedding planner per eccellenza e i ragazzi dovranno essere uniti in matrimonio dal marito, con tanto di fascia tricolore. La madre di Paolo, Vincenza (Rosaria D’Urso), parteciperà alle nozze? Ma soprattutto, Roberto sosterrà la scelta di suo figlio?.

In uscita su Netflix da venerdì 7 gennaio 2022.

Film: Classe Z

Commedia diretta da Guido Chiesa con Andrea Pisani, Greta Menchi, Enrico Oetiker, Alice Pagani, Luca Filippi, Armando Quaranta, Francesco Russo, David Zheng, Johnny Zheng, Il Pancio, Roberto Lipari con Antonio Catania e con Alessandro Preziosi.

Primo giorno dell’ultimo anno per gli studenti di un liceo scientifico, ma a scuola c’è una novità: alcuni ragazzi sono stati spostati dalle rispettive classi in una sezione creata appositamente per loro, la sezione H. Gli studenti della sezione H non sono stati scelti a caso, sono infatti elementi notoriamente problematici, troppo esuberanti e svogliati. Tra loro c’è Ricky (Enrico Oetiker) che è sveglio e non perde occasione per fare irritanti scherzi che poi condivide sul suo canale Youtube, Stella (Greta Menchi) il cui unico interesse è il suo look e Viola (Alice Pagani) intelligente ma sempre in guerra con il mondo. Per i ragazzi la vita nella nuova sezione è una pacchia, i professori sembrano aver perso con loro ogni speranza e non provano nemmeno più a farli studiare. L’unico professore che si presenta alla classe con sincero entusiasmo e pronto a vivere il suo ruolo da supplente come una sfida importante è Marco Andreoli (Andrea Pisani) il prof d’italiano che ha come modello di riferimento il Professor Keating de L’Attimo fuggente. Dopo molti tentativi per cercare di coinvolgere e appassionare i ragazzi, esasperato dal disinteresse e dalle continue umiliazioni a cui lo sottopone la classe, Andreoli abbandona il lavoro a metà anno. Prima di andarsene però, svela ai ragazzi che la creazione della sezione H è stata un’idea del Preside (Alessandro Preziosi) che aveva deciso di isolarli in una classe “ghetto”, sicuro di poter dimostrare che il rendimento delle altri classi sarebbe migliorato. A cento giorni dall’esame di maturità, i ragazzi si accorgono di essere spacciati, non riusciranno mai a superare l’esame. Il solo modo per salvarsi è farsi aiutare dall’unica persona che credeva in loro, il professor Andreoli. Riusciranno con il suo aiuto a ottenere la tanto attesa maturità?

In uscita su Netflix da venerdì 7 gennaio 2022.

Serie Tv: Hype House (Stagione 1)

Reality con Chase Hudson (aka Lil Huddy), Nikita Dragun, Alex Warren, Kouvr Annon, Sienna Mae Gomez, Larray, Thomas Petrou, Jack Wright.

Guarda da vicino le star più chiacchierate dei social media alle prese con l’amore, la fama e l’amicizia mentre vivono insieme collaborando sulla creazione dei contenuti.

In uscita su Netflix da venerdì 7 gennaio 2022.

Film: 10 giorni senza mamma

Commedia diretta da Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Angelica Elli, Bianca Usai, Matteo Castellucci, Diana Del Bufalo, Niccolò Senni.

Carlo è un dirigente del personale di una catena di supermercati. Sposato con Giulia è papà di tre figli la cui gestione è solo sulle spalle della donna, che ha abbandonato la sua carriera per dedicarsi ai figli e alla casa a tempo pieno. Giulia, stanca e frustrata dalla situazione, decide di prendersi una meritata vacanza e parte per Cuba per 10 giorni.

In uscita su Netflix da Sabato 8 gennaio 2022.

Film: I magnifici sette

Western/Azione diretto da Antoine Fuqua con Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D’Onofrio, Byung-Hun Lee.

Quando la città di Rose Creek si ritrova sotto il tallone di ferro del magnate Bartholomew Bogue (Peter Sarsgaard), per trovare protezione i cittadini disperati assoldano sette fuorilegge, cacciatori di taglie, giocatori d’azzardo e sicari – Sam Chisolm (Denzel Washington), Josh Faraday (Chris Pratt), Goodnight Robicheaux (Ethan Hawke), Jack Horne (Vincent D’Onofrio), Billy Rocks (Byung-Hun Lee), Vasquez (Manuel Garcia-Rulfo) e Red Harvest (Martin Sensmeier). Mentre preparano la città per la violenta resa dei conti che sanno essere imminente, questi sette mercenari si trovano a lottare per qualcosa che va oltre il denaro.

In uscita su Netflix da Lunedì 10 gennaio 2022.

Film e serie tv in uscita su Netflix a gennaio 1 di 4 > vai a 2 di 4

Film: How I Fell in Love with a Gangster

Crimine/Azione diretto da Maciej Kawulski con Tomasz Włosok, Antoni Królikowski, Agnieszka Grochowska

Ispirato ad una storia vera, segue il racconto di una donna misteriosa racconta l’ascesa e la caduta di Nikodem Skotarczak (detto Nikoś), uno dei più malfamati gangster della Polonia.

In uscita su Netflix da Mercoledì 12 gennaio 2022.

Serie tv: Cheerleader (Stagione 2)

Docu/Serie con Jerry Harris, Lexi Brumback, Gabi Butler, Morgan Simianer, Robert Joseph Scianna Jr., Mitchell Ryan.

Dopo un anno vincente, la squadra di cheerleading agonistico del Navarro College è tornata, ma ha molto di più da affrontare che rendere perfetta la loro piramide.

In uscita su Netflix da Mercoledì 12 gennaio 2022.

Film: Brazen

Poliziesco, Giallo, Thriller, diretto da Monika Mitchell con Alyssa Milano, Sam Page, Emilie Ullerup.

Grace è una famosa scrittrice di gialli ed esperta criminologa. Quando sua sorella, con cui non aveva più contattati da tempo, la chiama con una certa urgenza per chiederle di andare a Washington, nella casa di famiglia, Grace la trova uccisa e si scopre che la donna aveva una doppia vita. Grace è decisa a scoprire chi è l’assassino di sua sorella nonostante gli avvertimenti del Detective assegnato al caso. La scrittrice di gialli Grace ha uno stile molto elaborato nel costruire le storie che racconta, ma anche questa è una delle chiavi del suo successo. Un giorno, però, è costretta a tornare rapidamente dalla sua famiglia, a Washington. Comprende che la sorella abbia dei problemi, ma non fa in tempo a rendersi conto della situazione che la donna viene brutalmente assassinata. Così, Grace si troverà improvvisamente dall’altra parte della barricata.

In uscita su Netflix da Giovedì 13 gennaio 2022.

Serie Tv: The Journalist (Stagione 1)

Crimine/Drammatico diretto da Michihito Fujii con Ryoko Yonekura, Go Ayano, Ryusei Yokohama.

La giovane giornalista Erika Yoshioka lavora al Tokyo Metropolitan News dove suo padre si è suicidato con l’accusa di aver falsificato le notizie. Il capo di Yoshioka, il signor Jinya, le affida il compito di indagare su un piano governativo per fondare una nuova università che è arrivata via fax anonimo. La sua ricerca porta al signor Kanzaki, un funzionario di gabinetto che presto si suicida. L’indagine la porta poi a Takumi Sugiyama, un serio funzionario del Cabinet Intelligence and Research Office. Tormentato da dubbi sulla morte di Kanzaki, Sugiyama accetta di lavorare con Yoshioka per scoprire lo scandalo che potrebbe far deragliare le loro carriere.

In uscita su Netflix da Giovedì 13 gennaio 2022.

Film: Photocopier

Drammatico/Giallo diretto da Wregas Bhanuteja con Rosa Winenggar, Yohanes Budyambara, Hosea Hatmaji, Banyu Bening.

Dopo esser circolate online i sui selfie ubriaca, Sur perde la sua borsa di studio in quanto accusata di aver portato disgrazia alla sua facoltà. Tuttavia, Sur non ha alcun ricordo degli eventi di quella notte, poiché si mantiene segreta la sua partecipazione alla festa del college. Quindi, Sur cerca aiuto dal suo amico d’infanzia, Amin, che lavora e vive nel campus come fotocopiatore, per scoprire cosa è realmente successo quella notte.

In uscita su Netflix da Giovedì 13 gennaio 2022.

Continua: Film e Serie tv in uscita su Netflix: Gennaio 2022 (2/4)