Capodanno 2023, i 10 film imperdibili da guardare in tv il 31 dicembre e l’1 gennaio

Una guida ai film da non perdere sulle principali reti televisive free per festeggiare l'arrivo dell'anno nuovo

Sono dolci, zeppi di sentimenti positivi e irresistibilmente ottimisti per l’anno che verrà i 10 film da guardare in tv il 31 dicembre e 1 gennaio per festeggiare il Capodanno 2023. Tra un pasto luculliano e l’altro, chi evita l’uscita in piazza o in un locale con parenti e amici può godersi il meritato riposo sul divano con i popcorn e magari davanti al camino.

10 film da guardare in tv a Capodanno 2023

Agli intramontabili classici – dalle animazioni ai musical – si aggiungono new entry che arricchiscono i palinsesti con sorprendenti variazioni sul tema. Insomma, ce n’è decisamente per tutti i gusti. Che si percepisca o meno la magia di fine anno e d’inizio 2023, poco conta: ogni scusa è buona per immergersi in una maratona di storie indimenticabili. Ecco la programmazione di film di Capodanno di cui non poter fare assolutamente a meno sul piccolo schermo.

31 dicembre 2022: i film da vedere in tv

In prima serata, spiccano il classico Disney perfetto per una visione in famiglia Gli Aristogatti (su Rai 2 alle 21:20), le commedie Poliziotto superpiù con Terence Hill (su Rete 4 alle 21:30) e Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre con il compianto Robin William, su Italia 1 alle 21:30. Sempre Rete 4 e Italia 1, a partire da mezzanotte, programmano rispettivamente il capolavoro del musical Un americano a Parigi di Vincente Minnelli e uno dei cult di John Belushi: l’indimenticabile Animal House di John Landis.

È da segnalare anche la serata hot di Iris con Rivelazioni alle 21 (dal romanzo di Michael Crichton, con la coppia Demi Moore e Michael Douglas) e Basic Instinct alle 23:30, ancora con Douglas e una memorabile Sharon Stone. Di dolcissimo romanticismo è invece il prime time di La5 con la commedia zuccherosa La magia del Natale alle 21:10 e il tenero C’è posta per te con Tom Hanks e Meg Ryan alle 23. Infine, i più coraggiosi possono festeggiare l’anno nuovo con la fantascienza di Gravity di Alfonso Cuarón (su Rai 4 alle 23:15) oppure con il kolossal L’impero del sole di Steven Spielberg, su Warner TV alle 22:45.

Christian Bale e John Malkovich ne L’impero del sole

1 gennaio 2023: i film in tv da non perdere

Cosa vedere in prima serata nella domenica di Capodanno? Rai 2 propone Pinocchio di Matteo Garrone (qui la nostra recensione) alle 21:05, seguito dal film di Sex and the City alle 23:15. La rete riempie inoltre il palinsesto del pomeriggio di commedie romantiche: Semplicemente una favola alle 15:45, Un principe su misura alle 17:15 e Il principe che ho sempre sognato alle 19. Il prime time di Rai 3 è alle 21:20 con Sempre amici, il remake hollywoodiano del francese Quasi amici con Kevin Hart e Bryan Cranston al posto di Omar Sy e François Cluzet. A seguire spazio al cinema italiano con Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti.

Rete 4 programma lo strappalacrime Hachiko con Richard Gere alle 21:25, seguito in seconda serata dalla rom-com È complicato con Meryl Streep, Steve Martin e Alec Baldwin. Nel pomeriggio, alle 14:54, un classico di Capodanno: Il dottor Zivago di David Lean con Omar Sharif e Julie Christie. Italia 1 punta su una mini-maratona di Aldo, Giovanni e Giacomo: Il cosmo sul comò alle 21:20 e La leggenda di Al, John e Jack alle 23:35. Nel pomeriggio, commedie romantiche per adolescenti: La piccola principessa alle 14:16 e A Cinderella Story alle 16:20.

Su Cine34 è azzeccata la commedia corale Cosa fai a Capodanno? in prime time alle 21: la serata a tutta comedy continua con Amici come noi con Pio e Amedeo alle 22:57; nel pomeriggio, Ho vinto la lotteria di Capodanno con Paolo Villaggio alle 15:08. Un classico delle feste come Quo vadis è la scelta di Iris alle 21, mentre 27 TwentySeven pensa ai più piccoli piazzando Piccole canaglie alle 21:10.

Rai Movie e La7, infine, vanno a tutta fantascienza: sul canale cinema della Rai ci sono Passengers con Jennifer Lawrence e Chris Pratt alle 21:10 e Proxima con Eva Green, Zelie Boulant e Matt Dillon alle 23:05; sulla rete di Cairo passano Cocoon – L’energia dell’universo di Ron Howard alle 21:15 e a seguire Cloud Atlas di Lana e Andy Wachowski e Tom Tykwer. Da tenere d’occhio pure due proposte di Warner TV: il cinecomic Zack Snyder’s Justice League alle 14 e il cult movie Salto nel buio di Joe Dante alle 18:50, per chi volesse già su Prime Video.