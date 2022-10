Pure Rocco Siffredi stronca il Gf Vip 7: “Non è la televisione che gli italiani si meritano”

Nonostante sia stato un naufrago dell’Isola dei Famosi, Rocco Siffredi non ne può più dei reality, specie di quest’edizione 2022-2023 del Gf Vip. In un durissimo tweet, l’attore dice la sua sul discusso programma di Canale 5, intervenendo in particolare sul caso di Marco Bellavia. Siffredi ha una soluzione per quanto accaduto all’ex conduttore di Bim Bum Bam, costretto a lasciare la casa perché vittima di attacchi di bullismo da parte di alcuni concorrenti: mandare tutti a casa.

Rocco Siffredi: Gf Vip 7? Chiudete baracca

“Ciò che si è verificato al Gf Vip nei confronti di Marco è inaudito! La cosa migliore sarebbe chiudere baracca e riformare il cast, non è questa la televisione che si meritano gli italiani”, scrive Rocco sui social. Un commento che suona ancora più pungente e circostanziato visto quanto emerso nelle ultime ore su Bellavia stesso.

Come se non bastasse, al Grande Fratello Vip 7 non sono mancate altre polemiche. L’ultima è quella di Luca Salatino: l’ex tronista ha minacciato di abbandonare il gioco in seguito ad alcune pesanti insinuazioni fatte da Cristina Quaranta sulla fidanzata Soraia Ceruti.

Insomma, il caso Bellavia e i continui siparietti trash nel programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini segnano un’altra pagina di brutta televisione che il pubblico non merita di vedere.

Anche Rocco Siffredi attacca il Gf Vip 7

Gf Vip 7, concorrenti a casa: “Meglio un porno che il trash”

I follower di Rocco Siffredi sui social hanno commentato sostenendo la sua posizione in modo quasi unanime. Le opinioni sono sempre le stesse: un concentrato di volgarità e cattivo gusto popolato da vip sconosciuti per una trasmissione di autentica immondizia.

È un vero peccato che il pubblico affamato di leggerezza per staccare dai tanti problemi quotidiani, sia costretto ad avere a che fare su una popolare rete generalista con insulti ed eccessi. Siffredi e i suoi fan non hanno dubbi: il reality andrebbe chiuso e mai più riaperto. Anzi: piuttosto che stare seduti sul divano con robaccia del genere, meglio vedere un porno.