Sono appena cinque i nuovi film al cinema dal 31 dicembre. Il 2022 si chiude in piena atmosfera “holiday”, ovvero nel segno dell’animazione e della commedia. Sono queste le scelte dei distributori per accompagnare il pubblico all’anno nuovo e assecondare la voglia di cinema, in questo periodo di feste raddoppiata per presenze rispetto al 2021. Tuttavia, con Avatar – La via dell’acqua che procede spedito a superare il miliardo di dollari di incassi in tutto il mondo, gli altri devono conquistarsi a forza gli spazi rimasti e lasciati loro dal kolossal eco-sci-fi di James Cameron.

Tutti i nuovi film al cinema dal 31 dicembre

La riduzione del numero di titoli in uscita continuerà anche nelle settimane dal 4 gennaio (occhio all’arrivo dell’atteso Close di Lukas Dhont), da giovedì 12 (da segnalare Le vele scarlatte di Pietro Marcello) e dal 19 gennaio, fine settimana che segna il ritorno (bramato dagli esercenti) dei Me contro Te. Bisognerà quindi aspettare il weekend del 27 e 28 gennaio per avere nuovamente un numero più corposo di film. Quanto alle uscite di Capodanno, ecco cosa arriva in sala.

Tre di troppo

Fabio De Luigi dirige il suo secondo film e sceglie Virginia Raffaele per fare coppia comica. I due sono Marco e Giulia, insieme da anni e allegramente senza bambini. Nonostante tutti quelli attorno a loro parlino di e vivano per i figli. Tutto cambia quando, come per magia, si risvegliano all’improvviso con tre marmocchi che li chiamano mamma e papà. Tra commedia politicamente scorretta sulla genitorialità imposta e non voluta e favola buonista ideale per le feste, un film leggero ma non superficiale.

Il trailer di Tre di troppo

I migliori giorni

Vuole far ridere e riflettere (salvo risultare fatalmente moralista) la commedia a episodi di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo. Due fratelli coltelli a Natale, un imprenditore e un suo ex dipendente licenziato a Capodanno, una coppia infedele a San Valentino e una particolare conduttrice televisiva l’8 marzo compongono il mosaico di storie su festività e bestiario umano-familiare. Ricco il cast: accanto a Bruno e Leo ci sono Anna Foglietta, Max Tortora, Paolo Calabresi, Luca Argentero, Valentina Lodovini, Greta Scarano, Claudia Gerini e Stefano Fresi.

Il trailer di I migliori giorni

Charlotte M. – Il film Flamingo Party

Charlotte M. ha appena 14 anni ed è già amatissima sul web, dove conta oltre un milione di follower su TikTok e altrettanti su YouTube. Dopo fumetti e brani musicali, il fenomeno social della Gen Z sbarca al cinema con un’operazione in stile Me contro Te. L’influencer diventa protagonista di un’avventura sentimental-ecologista a misura di adolescenti. Dirige Emanuele Pisano, rodato dalle esperienze teen di Sara e Marti e Jams.

Il trailer di Charlotte M. – Il film Flamingo Party

L’Ispettore Ottozampe e il Mistero dei Misteri

Arriva dalla Spagna quest’animazione diretta dallo specialista Julio Soto e candidata ai Premi Goya. Protagonista un ragno detective solitario e pasticcione che dalla Shanghai del 1934 vola verso San Francisco per indagare sulla morte di un medico milionario. Quello che inizia come un caso di routine, tra accuse e sospetti, si rivelerà decisivo per il destino dell’umanità. Un giallo thriller per i più piccoli e le famiglie.

Il trailer di L’Ispettore Ottozampe e il Mistero dei Misteri

Yakari – Un viaggio spettacolare

Si rivolge ad un pubblico di bambini la seconda animazione di Capodanno, stavolta proveniente dal Belgio. I registi Toby Genkel e Xavier Giacometti adattano un fumetto di Job e Derib (nomi d’arte di André Jobin e Claude de Ribaupierre) raccontando la storia di un piccolo nativo Sioux che riceve dal suo spirito guida un dono speciale: il potere di parlare con gli animali. Con questa capacità, Yakari proverà a comunicare con Piccolo fulmine, un indomito mustang che nessuno riesce a cavalcare, e comprenderà la forza e il rispetto per la natura.